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Нацгвардійці знищили російську БМП-2 з екіпажем і похизувались трофеями

Валентина РоманенкоНеділя, 1 травня 2022, 14:02
ілюстративне фото НГУ

Бійці Національної гвардії знищили російську бойову машину піхоти з екіпажем та підбили ворожий танк на Харківщині.

Джерело: пресцентр Нацгвардії

Деталі: Напередодні спецпризначенці НГУ під час рейду на одному з Ізюмських напрямків помітили кілька одиниць техніки противника з особовим складом.

Українські захисники миттєво спрацювали по противнику. Гвардійці застосували український протитанковий ракетний комплекс "Корсар" та відкрили прицільний кулеметний вогонь. Цілі були вражені: спецпризначенці знищили БМП-2 противника разом з особовим складом та підбили танк.

НГУ оприлюднила відповідне відео.

Також нацгвардійці похизувалися трофеями, здобутими в результаті запеклих боїв із ворогом.

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Машина тягач легкого бронювання, автомобілі "Урал" та "Камаз", а також броньований автомобіль "Торнадо" – цю техніку тепер використовують українські гвардійці для оборони східних кордонів нашої держави.

 
 

Зазначається, що фахівці-техніки НГУ не лише відремонтували та реставрували машини, а й обладнали необхідним озброєнням.

Теми: війнаНацгвардіяХарківська область
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