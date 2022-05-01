Нацгвардійці знищили російську БМП-2 з екіпажем і похизувались трофеями

Бійці Національної гвардії знищили російську бойову машину піхоти з екіпажем та підбили ворожий танк на Харківщині.

Джерело: пресцентр Нацгвардії

Деталі: Напередодні спецпризначенці НГУ під час рейду на одному з Ізюмських напрямків помітили кілька одиниць техніки противника з особовим складом.

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Українські захисники миттєво спрацювали по противнику. Гвардійці застосували український протитанковий ракетний комплекс "Корсар" та відкрили прицільний кулеметний вогонь. Цілі були вражені: спецпризначенці знищили БМП-2 противника разом з особовим складом та підбили танк.

НГУ оприлюднила відповідне відео.

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Також нацгвардійці похизувалися трофеями, здобутими в результаті запеклих боїв із ворогом.

Машина тягач легкого бронювання, автомобілі "Урал" та "Камаз", а також броньований автомобіль "Торнадо" – цю техніку тепер використовують українські гвардійці для оборони східних кордонів нашої держави.

Зазначається, що фахівці-техніки НГУ не лише відремонтували та реставрували машини, а й обладнали необхідним озброєнням.