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Україна пропонує Німеччині ухвалити закон про ленд-ліз, як США

"Європейська правда"Неділя, 1 травня 2022, 14:08

Посол України Андрій Мельник пропонує, щоб Німеччина ухвалила закон про ленд-ліз для України за прикладом США.

Про це він сказав у інтерв’ю Bild am Sonntag, пише "Європейська правда".

Мельник відповідав на запитання, якої конкретно підтримки очікує Україна від Німеччини,

"Ми хотіли б побачити швидкий експорт 88 танків "Леопард", 100 БМП "Мардер", самохідних гаубиць та багато іншого. Але що дуже важливо, то це переосмислення у свідомості людей. Ми переживаємо найбільшу війну у Європі за 80 років. Ви більше не зможете перемогти із 30 або 100 танками. Німецький закон про ленд-ліз, як у США, і довгостроковий союз проти Росії були б важливими", - cказав Мельник.

Він зазначив, що рішення направити Україні ЗСУ "Гепард" правильне, але цього недостатньо,

"Тим більше, що для "Гепардів" не вистачає боєприпасів. Це було відомо з початку війни, але федеральне міністерство оборони зайнялося цим лише цього тижня. Крім того, "Гепардам" вже 40 років - щоб перемогти Росію, нам потрібне найсучасніше німецьке озброєння", - зауважив посол.

Цього тижня Палата представників США схвалила законопроєкт про ленд-ліз, який дозволить більш ефективно надсилати зброю, боєприпаси та обладнання в Україну.

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Теми: НімеччинаУкраїназброяСША
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