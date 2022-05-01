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Російські хакери атакували сайти державних органів Молдови

"Європейська правда"Неділя, 1 травня 2022, 14:35

Сайти кількох держустанов Молдови зазнали DDoS-атак з-за кордону, які здійснили російські хакери.

Про це 1 травня повідомила Служба інформації та безпеки Молдови, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За інформацією служби, DDoS-атаки, яких зазнали сайти деяких держустанов, велися з-за кордону.

"Кібератаку приписують російському угрупованню Killnet, яке діє за принципами хактивізму та спеціалізується на проведенні DDoS-атак на країни, які, на їхню думку, підтримують Україну. 

Угруповання зробило такі атаки на урядові сайти в країнах ЄС та на веб-інфраструктуру НАТО, а останніми днями було атаковано сайти держорганізацій у Румунії", - заявили в  Службі інформації та безпеки Молдови.

Служба інформації та безпеки зазначила, що зараз відповідальні органи влади вживають необхідних заходів для відбиття атак на державну інфраструктуру та мінімізації їх наслідків.

За даними української розвідки, Росія готує провокації на травневі свята у Придністров’ї.

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Про загострення ситуації у Придністров'ї дивіться відеопояснення "Європейської правди", або читайте у текстовій версії: Придністровська спецоперація. Що стоїть за терактами у Молдові та як має діяти Україна.

Теми: Молдова
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