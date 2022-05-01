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Російські хакери атакували сайти державних органів Молдови

"Європейська правда"Неділя, 1 травня 2022, 14:35

Сайти кількох держустанов Молдови зазнали DDoS-атак з-за кордону, які здійснили російські хакери.

Про це 1 травня повідомила Служба інформації та безпеки Молдови, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За інформацією служби, DDoS-атаки, яких зазнали сайти деяких держустанов, велися з-за кордону.

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"Кібератаку приписують російському угрупованню Killnet, яке діє за принципами хактивізму та спеціалізується на проведенні DDoS-атак на країни, які, на їхню думку, підтримують Україну. 

Угруповання зробило такі атаки на урядові сайти в країнах ЄС та на веб-інфраструктуру НАТО, а останніми днями було атаковано сайти держорганізацій у Румунії", - заявили в  Службі інформації та безпеки Молдови.

Служба інформації та безпеки зазначила, що зараз відповідальні органи влади вживають необхідних заходів для відбиття атак на державну інфраструктуру та мінімізації їх наслідків.

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За даними української розвідки, Росія готує провокації на травневі свята у Придністров’ї.

Про загострення ситуації у Придністров'ї дивіться відеопояснення "Європейської правди", або читайте у текстовій версії: Придністровська спецоперація. Що стоїть за терактами у Молдові та як має діяти Україна.

Теми: Молдова
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