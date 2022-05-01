Потік на в'їзд в Україну із заходу 30 квітня був максимальним з початку війни

Кількість людей, що в'їхали в Україну через її західний кордон, 30 квітня зросла до майже 40 тисяч – максимального значення з початку війни.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Держприкордонслужби

Деталі: Кількість тих, хто прослідував на в'їзд, зросла з понад 35 тисяч днем раніше до майже 40 тисяч (з них українців – 36 тисяч).

Зазначається, що в останній день квітня було також зафіксовано рекордне з початку війни число транспортних засобів, що пройшли через кордон - 19 тисяч. Це може бути пов'язано з очікуваннями закриття вікна з пільгового ввезення в Україну автомобілів у зв'язку з внесеним до Верховної Ради відповідним законом, вказує видання.

Потік на виїзд 30 квітня залишився на рівні попереднього дня – 38 тисяч, ставши меншим за потік на в'їзд вперше з 24 квітня.

Відомство уточнило, що за минулу добу кількість оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами зросла до 380 з 250 напередодні.

Держприкордонслужба нагадала, що, за інформацією словацької сторони, з 2 травня пункт пропуску "Велке Слеменце" (з української сторони - "Малі Селменці") функціонуватиме з 09:00 до 21:00 (за київським часом).