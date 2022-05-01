У МЗС РФ кажуть, що Джолі покликали в Україну, аби відволікти увагу від "Азовсталі"

Речниця російського міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова сказала, що посла доброї волі ООН Анджеліну Джолі "покликали" в Україну, аби відволікти від евакуації цивільних з Маріуполя.

Джерело: telegram-канал Захарової

Пряма мова Захарової: "Дзвонять найрозкрученішому представнику всього світу – Анджеліні Джолі. Це так легко продати обивателю: "Всесвітньо відома актриса потрапила під ракетний обстріл в Україні". Вона ж посол доброї волі, хоча ООН і поспішила відхреститися від своєї залученості до її львівських канікул. Вона ж відвідувала сирійських біженців та африканських голодуючих. Нікому з них, щоправда, легше від цього не стало. Але це нікому не цікаво. Головна мета досягнута – увага світової преси відвернена від "Азовсталі".

Такі спроби "перебити порядок денний" дуже легко зчитуються, вони наївні та примітивні. Логічний ланцюжок наступний: популярність має працювати на популізм".

Деталі: Речниця російського МЗС переконана, що світ буцімто не звертає увагу на знищення Маріуполя російськими окупантами й блокування цивільного населення в бункерах заводу "Азовсталі".

Мовляв, Росія була готова евакуювати українських громадян на свою територію. Нібито ООН і міжнародні організації, за словами Захарової, переконалися в тому, що евакуацію не можуть здійснити через Україну, а не через Росію.

Крім того, російська діячка згадала про покійного російського співака Йосипа Кобзона, який у 2002 році допоміг врятувати трьох дітей з рук терористів у театрі на Дубровці в Москві. Вона вважає, що його вчинок свідчить про "різницю менталітету між Заходом і Росією".

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Захарова не надала доказів, що ООН відхрестились від Джолі, а також оминула увагою той факт, що повітряну тривогу у Львові оголошували через ракетну атаку російської армії, а не просто так.

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