Харківщина: РФ обстріляла громаду, є поранені цивільні, одна жінка загинула

У неділю, 1 травня, внаслідок артилерійського обстрілу російськими окупантами Богодухівської ОТГ загинула жінка, ще двоє людей отримали поранення.

Джерело: Харківська обласна прокуратура у Facebook

Деталі: За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного за умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 1 травня 2022 року близько 11:30 військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл Богодухівської об’єднаної територіальної громади.

Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль, в якому перебували троє людей. Жінка та чоловік отримали поранення. Інша жінка померла на місці.

Огляд місця події проводили слідчі СВ Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області. Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.