В Угорщині уперше пройшов велелюдний мітинг за Україну, поруч з проросійським
В столиці Угорщини Будапешті у суботу відбувся мітинг на за Україну, який зібрав більшу підтримку, у тому числі від угорців, ніж будь-яка з попередніх проукраїнських акцій.
Як повідомляє "Європейська правда", видання Infopost підтверджує, що у мітингу "чи не вперше" брали участь також місцеві угорці у значній кількості.
На площі Деака зібрались представники української асоціації "Єдність", Товариства української культури в Угорщині та сотні небайдужих українців і угорців, які пройшли ходою до площі Мучеників.
Важливим стало те, що цього разу чисельність проукраїнського мітингу була в рази більшою за чисельність проросійського, який одночасно проходив неподалік. За даними Угорської поліції, участь у проукраїнській акції взяли більше 800 учасників (за даними деяких угорських ЗМІ понад тисячу), в той час, як проросійський оцінювався у 200 осіб.
Прибічники РФ звинувачували США у відповідальність за війну в Україні, та наголошували на "надмірних санкціях" проти Росії, які призводять до продовольчої та енергетичної кризи у світі.
Основними сигналами українського мирного мітингу було те, що його учасники засуджують російську агресію та її жорстокість, вбивства мирних українців, а також відстоюють суверенітет і територіальну цілісність України.
Як відомо, Угорщина приймає українських біженців, однак Київ має до Будапешта інші претензії.
Представники угорського уряду використовують тези російської пропаганди на виправдання рішення не постачати зброю Україні.