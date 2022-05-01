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В Угорщині уперше пройшов велелюдний мітинг за Україну, поруч з проросійським

Неділя, 1 травня 2022, 17:31

В столиці Угорщини Будапешті у суботу відбувся мітинг на за Україну, який зібрав більшу підтримку, у тому числі від угорців, ніж будь-яка з попередніх проукраїнських акцій.

Як повідомляє "Європейська правда", видання Infopost підтверджує, що у мітингу "чи не вперше" брали участь також місцеві угорці у значній кількості.

На площі Деака зібрались представники української асоціації "Єдність", Товариства української культури в Угорщині  та сотні небайдужих українців і угорців, які пройшли ходою до площі Мучеників.

 

Важливим стало те, що цього разу чисельність проукраїнського мітингу була в рази більшою за чисельність проросійського, який одночасно проходив неподалік. За даними Угорської поліції, участь у проукраїнській акції взяли більше 800 учасників (за даними деяких угорських ЗМІ понад тисячу), в той час, як проросійський оцінювався у 200 осіб.

Прибічники РФ звинувачували США у відповідальність за війну в Україні, та наголошували на "надмірних санкціях" проти Росії, які призводять до продовольчої та енергетичної кризи у світі.

 

Основними сигналами українського мирного мітингу було те, що його учасники засуджують російську агресію та її жорстокість, вбивства мирних українців, а також відстоюють суверенітет і територіальну цілісність України.

Як відомо, Угорщина приймає українських біженців, однак Київ має до Будапешта інші претензії.

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