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Окупанти обкрадають лікарні й змушують лікувати поранених росіян – розвідка

Катерина ТищенкоНеділя, 1 травня 2022, 17:48
Окупанти обкрадають лікарні й змушують лікувати поранених росіян – розвідка
фото ГУР

На окупованих територіях України росіяни нищать медичну інфраструктуру, вивозять обладнання та залишають населення без меддопомоги.

Джерело: Головне управління розвідки МО України

Дослівно: "З інфекційного відділення Старобільська (Луганська область) вивезено все обладнання, яке було надане з 2014 року за програмами міжнародних донорів і уряду України. Серед вивезеного обладнання – апарати ШВЛ, необхідні для критичних випадків захворювання COVID-19".

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Деталі: У ГУР повідомляють, що на окупованих територіях закриваються медичні заклади, не вистачає лікарів, заборонено доставлення ліків з підконтрольних Україні територій.

В обласному протитуберкульозному диспансері Вовчанська (Харківська область) хворим з відкритою формою туберкульозу відмовили у наданні медичної допомоги та вигнали на вулицю.

Приміщення, які використовувались для лікування від інфекційних хвороб, заповнюють пораненими росіянами. Медичний персонал примушують працювати на окупантів. При цьому, всі медики проходять процедуру перевірки на поліграфі. Тих, хто не пройшов, примусово відправляють на передову.

ВІДЕО ДНЯ

В приміщенні Пологівської центральної районної лікарні (Запорізька область) облаштовано склад боєприпасів. Персоналу забороняють надавати медичні послуги місцевому населенню.

Олешківська районна лікарня та міська лікарня Голої Пристані вимушено обслуговують потреби ЗС РФ. Медичному персоналу заборонено змінювати постійне місце проживання шляхом евакуації на підконтрольну Україні територію.

Всі без винятку лікарні Балаклії (Харківська область) заповнені пораненими окупантами. Медичний персонал примусово виводиться на роботу. Українські громадяни залишаються без медичної допомоги.

Теми: окупаціямедицинаРосіявійна
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