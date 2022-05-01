Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Польща не підтримає мирну угоду, яка включатиме здачу РФ територій України

"Європейська правда"Неділя, 1 травня 2022, 18:03
Польща не підтримає мирну угоду, яка включатиме здачу РФ територій України
pixabay.com

Варшава стала першою столицею з числа потенційних держав-гарантів, яка публічно проголосила, що не братиме участь у такій мирній угоді, яка передбачатиме здачу частини території України.

Як повідомляє ЄвроПравда, про це заявив у неділю в інтерв’ю Gazeta.pl Якуб Кумох – зовнішньополітичний радник президента Дуди та один з керівників президентської канцелярії Польщі.

Кумох підтвердив, що Польща готова виконати роль "гаранта" у рамках домовленості з Росією про припинення вогню, у разі, якщо це переговори дійдуть успіху. Він також підкреслив, що створення пулу "гарантів" не є єдиним варіантом.

Реклама:

"Польща не буде ухилятися від своєї відповідальності. Зараз ми обговорюємо проект угоди між Україною та державами-гарантами. Однак це лише початок шляху. Це - один із можливих шляхів припинення конфлікту", - пояснив він.

Дипломат наголосив, що проєкт мірної угоди, який не розголошується, є документом українського авторства. Він також виставив умову участі Польщі у цьому процесі: "Якщо буде досягнуто мирної угоди, нас цікавить лише така, яка гарантує територіальну цілісність України та її незалежність. І лише такий документ, на який погоджуються українці".

Він також розкрив деталі переговорів, наголосивши, що здача Донбасу та Криму не розглядається.

ВІДЕО ДНЯ

"Росіяни хотіли б, щоб гарантії були повторенням Будапешта, а Україна б додатково визнала втрату Криму та Донбасу. Але це смішно. На початку вони також вимагали роззброєння України, але вимагати роззброєння держави, армія якої розгромила значну частину російських військ у сухопутному зіткненні, є нахабністю", - додав Кумох, наголосивши, що Польща і надалі підтримує ідею вступу України до НАТО.

Як відомо, досі усі потенційні держави гаранти заявляли, що умови миру має визначити Україна, і намагалися не коментувати імовірність територіальних "компромісів". Детальніше читайте інтерв’ю Вікторії Нуланд: "у разі ядерного удару Україна не залишиться наодинці".

Теми: Польщавійнапереговоригарантії безпеки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Польща
Більшість поляків почуваються у безпеці попри сусідство з РФ і Білоруссю
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з України з гранатою
Останні новини
21:44
Росіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: