Польща не підтримає мирну угоду, яка включатиме здачу РФ територій України

Варшава стала першою столицею з числа потенційних держав-гарантів, яка публічно проголосила, що не братиме участь у такій мирній угоді, яка передбачатиме здачу частини території України.

Як повідомляє ЄвроПравда, про це заявив у неділю в інтерв’ю Gazeta.pl Якуб Кумох – зовнішньополітичний радник президента Дуди та один з керівників президентської канцелярії Польщі.

Кумох підтвердив, що Польща готова виконати роль "гаранта" у рамках домовленості з Росією про припинення вогню, у разі, якщо це переговори дійдуть успіху. Він також підкреслив, що створення пулу "гарантів" не є єдиним варіантом.

"Польща не буде ухилятися від своєї відповідальності. Зараз ми обговорюємо проект угоди між Україною та державами-гарантами. Однак це лише початок шляху. Це - один із можливих шляхів припинення конфлікту", - пояснив він.

Дипломат наголосив, що проєкт мірної угоди, який не розголошується, є документом українського авторства. Він також виставив умову участі Польщі у цьому процесі: "Якщо буде досягнуто мирної угоди, нас цікавить лише така, яка гарантує територіальну цілісність України та її незалежність. І лише такий документ, на який погоджуються українці".

Він також розкрив деталі переговорів, наголосивши, що здача Донбасу та Криму не розглядається.

"Росіяни хотіли б, щоб гарантії були повторенням Будапешта, а Україна б додатково визнала втрату Криму та Донбасу. Але це смішно. На початку вони також вимагали роззброєння України, але вимагати роззброєння держави, армія якої розгромила значну частину російських військ у сухопутному зіткненні, є нахабністю", - додав Кумох, наголосивши, що Польща і надалі підтримує ідею вступу України до НАТО.

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Як відомо, досі усі потенційні держави гаранти заявляли, що умови миру має визначити Україна, і намагалися не коментувати імовірність територіальних "компромісів". Детальніше читайте інтерв’ю Вікторії Нуланд: "у разі ядерного удару Україна не залишиться наодинці".