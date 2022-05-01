Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Немає альтернативи кандидатству України": розмова Кулеби з шефом дипломатії ЄС

"Європейська правда"Неділя, 1 травня 2022, 18:25
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з Високим представником ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем.

Про це він написав у твіттері після розмови, пише "Європейська правда".

Кулеба, зокрема, повідомив про теми переговорів, головною з яких став новий санкційний пакет.

"Я поговорив з Жозепом Боррелем наступний раунд санкцій ЄС проти Росії, який має включати ембарго на постачання нафти", - заявив він. Як повідомлялося, попередня згода щодо цього вже досягнула, але в Євросоюзі хочуть запровадити ці санкції не одномоментно - ЄС запропонує відмовитися від російської нафти до кінця року. Україна розраховує не пришвидшення цього процесу.

Також тематикою переговорів став рух України до ЄС.

"Я підкреслив, що  не може бути альтернативи наданню Україні статусу кандидата", - заявив він.

Детальніше про це процес читайте у спеціалізованому розділі ЄвроПравди.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, Кулеба і Боррель обговорили перебіг переговорів про безпечну евакуацію українців з оточеного окупантами Маріуполя.

Читайте також: Польща виключає підтримку такої мирної угоди яка би здала РФ частину території України.

Теми: Кулеба ДмитроЄС
Головне сьогодні

Угорщина пригрозила заблокувати нафтове ембарго проти РФ

Росіяни перекинули сили з Маріупольського напрямку під Попасну – зведення Генштабу

WP: Західна зброя, що надійшла в Україну, змінить хід війни

відеоРФ: У Бєлгородській області чули "розриви"

Лавров поскаржився, що Україна хоче гарантій спочатку від Заходу, а не від РФ

відеоЯк евакуювали цивільних із оточеної "Азовсталі". Захисники показали відео

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба обговорив з Блінкеном допомогу США у $33 млрд
Україна просить держави світу визначитись із гарантіями безпеки для неї
Кулеба: Україна перейшла в принципово нову фазу – переведення ЗСУ на зброю НАТО
Останні новини
09:56
відеоДобрий ранок: ЗСУ знищили два російських катери біля Зміїного
09:36
відеоСпецпризначенці розвідали, артилерія знищила: на Харківщині ліквідували ворожі танки
09:36
Спікер Думи назвав усіх, хто допомагає Україні зброєю, воєнними злочинцями
09:24
Грузію сколихнув сильний землетрус
09:11
ЄС скасує всі торговельні обмеження для України: хто від цього виграє
09:07
Важка доба на Луганщині: через обстріли загинули троє людей, поранено дитину
08:45
відеоЗеленський про 10 замахів на нього: У Путіна набагато більше проблем
08:39
відеоДніпропетровщина: російська ракета знищила склад із зерном
08:39
Розвідка Британії: РФ задіяла в Україні 65% всіх своїх наземних збройних сил
07:48
Угорщина пригрозила заблокувати нафтове ембарго проти РФ
Усі новини...