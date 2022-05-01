"Немає альтернативи кандидатству України": розмова Кулеби з шефом дипломатії ЄС

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з Високим представником ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем.

Про це він написав у твіттері після розмови, пише "Європейська правда".

Кулеба, зокрема, повідомив про теми переговорів, головною з яких став новий санкційний пакет.

"Я поговорив з Жозепом Боррелем наступний раунд санкцій ЄС проти Росії, який має включати ембарго на постачання нафти", - заявив він. Як повідомлялося, попередня згода щодо цього вже досягнула, але в Євросоюзі хочуть запровадити ці санкції не одномоментно - ЄС запропонує відмовитися від російської нафти до кінця року. Україна розраховує не пришвидшення цього процесу.

Також тематикою переговорів став рух України до ЄС.

"Я підкреслив, що не може бути альтернативи наданню Україні статусу кандидата", - заявив він.

Детальніше про це процес читайте у спеціалізованому розділі ЄвроПравди.

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Крім того, Кулеба і Боррель обговорили перебіг переговорів про безпечну евакуацію українців з оточеного окупантами Маріуполя.

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