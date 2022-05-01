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"Немає альтернативи кандидатству України": розмова Кулеби з шефом дипломатії ЄС

"Європейська правда"Неділя, 1 травня 2022, 18:25
Немає альтернативи кандидатству України: розмова Кулеби з шефом дипломатії ЄС
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з Високим представником ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем.

Про це він написав у твіттері після розмови, пише "Європейська правда".

Кулеба, зокрема, повідомив про теми переговорів, головною з яких став новий санкційний пакет.

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"Я поговорив з Жозепом Боррелем наступний раунд санкцій ЄС проти Росії, який має включати ембарго на постачання нафти", - заявив він. Як повідомлялося, попередня згода щодо цього вже досягнула, але в Євросоюзі хочуть запровадити ці санкції не одномоментно - ЄС запропонує відмовитися від російської нафти до кінця року. Україна розраховує не пришвидшення цього процесу.

Також тематикою переговорів став рух України до ЄС.

"Я підкреслив, що  не може бути альтернативи наданню Україні статусу кандидата", - заявив він.

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Детальніше про це процес читайте у спеціалізованому розділі ЄвроПравди.

Крім того, Кулеба і Боррель обговорили перебіг переговорів про безпечну евакуацію українців з оточеного окупантами Маріуполя.

Читайте також: Польща виключає підтримку такої мирної угоди яка би здала РФ частину території України.

Теми: Кулеба ДмитроЄС
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