Росіяни намагаються наступати, але зазнають втрат – зведення Генштабу

Російські війська намагаються наступати на Слобожанському, Донецькому і Таврійському напрямках, однак успіху не мають і несуть втрати.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Деталі: На Слобожанському напрямку ворог обстрілював позиції Сил оборони із мінометів в районах населених пунктів Уди та Прудянка. Також російські окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Старий Салтів.

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На Ізюмському напрямку противник намагався вести наступальні дії, успіху не мав, зазнав втрат у живій силі та техніці.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагався встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне та Попасна, успіху не мав, також зазнав втрат.

Російські окупанти безуспішно здійснювали штурмові дії в районі населених пунктів Озерне та Мар’їнка. Також ворог зазнав втрат в районі населених пунктів Времівка та Зелене Поле.

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На Південнобузькому напрямку противник силами визначених підрозділів веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг.

Основні зусилля окупанти зосередили на Криворізькому напрямку. Вели артилерійський вогонь по позиціях українських підрозділів у районах Таврійського, Осокорівки, Трудолюбівки та Князівки.

На Миколаївському напрямку ворог проводить перегрупування підрозділів.

З метою уточнення обстановки та виявлення позицій підрозділів ЗСУ противник провів повітряну розвідку із залученням БпЛА у східній частині Миколаївської та північно-західній частині Херсонської областей.

На Сіверському напрямку ворог обстрілював українські позиції в районі населеного пункту Сеньківка. Для уточнення положення військ ЗСУ на Сумському напрямку противник провів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

У подальшому не виключається проведення демонстраційних дій вздовж державного кордону України, а також відновлення вогневого ураження українських підрозділів та інфраструктури у прикордонних районах на зазначеному напрямку.

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України з території Білорусі, а також здійснення провокацій у районах розташованих у безпосередній близькості до державного кордону України із звинуваченням у них підрозділів українських сил оборони.