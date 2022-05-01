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З 2 травня відновлять рух автобуси до Києва з Гостомеля, Луб’янки й Шибеного

Світлана КізіловаНеділя, 1 травня 2022, 19:02
З 2 травня відновлять рух автобуси до Києва з Гостомеля, Луб’янки й Шибеного

У понеділок запрацюють ще три автобусні маршрути у Київськиій області.

Джерело: заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram

Деталі: За словами чиновника, вже 22 травня запрацюють три автобусні маршрути сполученням Гостомель – Київ, Луб’янка – Київ, Шибене – Київ.

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Тимошенко також додав, що станом на 1 травня повністю або частково відновлено електропостачання у 495 населених пунктах, 109 797 споживачів мають доступ до газопостачання.

Дослівно: "Триває розмінування об'єктів транспортної інфраструктури на звільнених від російської окупації територіях. Напередодні група саперів обстежила місце під будівництво тимчасового мосту через річку у Вишгородському районі. За результатами роботи - мін немає. Тепер спеціалісти можуть сміливо приступати до будівництва тимчасової переправи.

Послуги інтернет-доступу надаються у 85% населених пунктів, телефонії – у 95%. Працюють всі сервісні центри Пенсійного фонду України. Відновили роботу 223 приміські та міжміські автобусні маршрути загального користування, на яких задіяно близько 255 одиниць транспорту".

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Теми: Київська областьКиївтранспорт
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