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30-та ОМБр показала, як нищить техніку російських загарбників "Гвоздикою"

Світлана КізіловаНеділя, 1 травня 2022, 19:36
30-та ОМБр показала, як нищить техніку російських загарбників Гвоздикою
Скрин з відео

1 травня представники 30-ї Окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького показали роботу розрахунку самохідної артилерійської установки під час знищення окупантів.

Джерело: 30 ОМБр у Ютуб

Дослівно: "Блискавична бойова робота розрахунку 2С1 30 ОМБр по російському БТР.

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Яскраве знищення ворожої техніки - далі на відео".

Довідково: Самохідна артилерійська установка САУ 2С1 "Гвоздика" призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів в мінних полях та польових загородженнях.

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Теми: війна
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