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Шольц запросить Індію на саміт G7, щоб змінити ставлення до Путіна

Неділя, 1 травня 2022, 21:01

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц намагається змінити позицію кількох держав, які досі лишаються "нейтральними" щодо Росії після її нападу на Україну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", розповіли джерела агенції Bloomberg.

За даними агенції, канцлер Шольц скористається своїми повноваженнями як головуючого у G7, "Групі семи". Він планує запросити прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді в якості спеціального гостя на саміт групи, що відбудеться в Баварських Альпах з 26 по 28 червня.

Ця можливість розглядалася і раніше, але Шольц не поспішав із запрошенням, зважаючи на небажання прем'єр-міністра засудити вторгнення Росії в Україну та стрибок у постачанні російського викопного палива, як-то нафти, до Індії. Ці дії індійського уряду не змінилися, але Берлін все одно спробує долучити Моді до широкого міжнародного союзу з ізоляції Росії.

У середньостроковій перспективі Німеччина також хоче, щоб європейські оборонні компанії запропонували Індії альтернативу російським поставкам зброї.

Німеччина також запросить лідерів Індонезії, Південної Африки та Сенегалу на саміт G7.

Як повідомляла ЄвроПравда, наступного тижня лідер Індії їде з візитом в ЄС, щоби пояснити позицію щодо України

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Раніше також президент США Байден обговорював війну в Україні з прем’єром Індії, не змінивши його позицію.

Теми: НімеччинаІндіяG7
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