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Харківщина: через російські обстріли 3 загиблих, 8 поранених

Катерина ТищенкоНеділя, 1 травня 2022, 21:50
Харківщина: через російські обстріли 3 загиблих, 8 поранених
Олег Синєгубов, фото з Facebook

На Харківщині внаслідок російських обстрілів у неділю загинуло 3 мирних мешканців, 8 поранено.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Сьогодні загарбники обстрілювали житлові квартали Харкова, зокрема Салтівку. По області зазнали обстрілів Богодухів, Золочів, Мала Данилівка.

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Унаслідок цих обстрілів, на жаль, загинули 3 людей, 8 мирних мешканців отримали поранення".

Деталі: За словами голови ОВА, як і в попередні дні, найгарячіше на території Харківщини по Ізюмському напрямку.

"Тут ворог продовжує спроби вести наступальні дії. Завдяки ефективним діям наших захисників, ці спроби невдалі. Сьогодні російські окупанти вкотре зазнали великих втрат в живій силі і техніці", - повідомив він.

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Крім того, агресор вів обстріл позицій ЗСУ в районах населених пунктів Уди та Прудянка, і зазнав великих втрат в районі селища Старий Салтів.

Теми: Харківська областьвійна
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