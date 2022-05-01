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США планують фінансувати зброю для України коштом російських олігархів

Неділя, 1 травня 2022, 22:24

У Конгресі США планують використати кошти вкрадені російськими олігархами, для оплати безпекової підтримки для ЗСУ у війні проти РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив у неділю лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер.

На брифінгу в Нью-Йорку, Шумер повідомив, що конгрес працюватиме над пошуком джерел фінансування нового пакету допомогу в $33 млрд, про який попросив президент Байден. Для цього планується конфіскувати активи російських олігархів

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"нам потрібні всі активи, які ми можемо об’єднати, щоб надати Україні необхідну допомогу", – цитує Шумера Reuters.

Сенатор пояснив, що Конгрес невдовзі ухвалить законопроєкт, який спростить процес конфіскації майна, що належить олігархам у Сполучених Штатах. Для цього законодавці дозволять прискорити розгляд справ про конфіскацію у федеральному суді.

За його словами, також парламент США визнає кримінальним злочином свідоме володіння доходами, отриманими від "корупційних операцій" з російським урядом.

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"Настав час для російських олігархів, які потрапили під санкції, понести відповідальність за отримані ними неправомірно кошти", - сказав Шумер.

Як повідомлялося, Байден попросив у Конгресу $33 млрд для України, з них понад 20 млрд – на військову допомогу.

 Спікер Палати представників США розраховує на швидке схвалення $33 млрд для України.

Теми: СШАсанкціїРосія
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