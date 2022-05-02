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Українські захисники збили 10 російських безпілотників "Орлан" за добу

Світлана КізіловаПонеділок, 2 травня 2022, 00:22
Українські захисники збили 10 російських безпілотників Орлан за добу
Орлан-10, фото РИА Новости

Результат роботи української ППО 1 травня – це "мінус" десять російських БПЛА "Орлан".

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Фейсбук

Деталі: Вартість одного "Орлан-10" близько 80-120 тисяч доларів, в залежності від комплектації.

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При цьому у неділю українські Збройні сили знешкодили 10 таких "Орланів", які використовувалися ворогом для розвідки й коригування вогню.

Наразі російський БПЛА "Орлан-10" - найпопулярніша ціль для підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ. Адже вертольоти – взагалі рідкість, а літаки окупантів – уникають ближніх боїв з українськими винищувачами та намагаються не входити в зону ураження зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил.

Дослівно: "Переважно авіація ворога діє поза межами повітряного простору України, або ж на тимчасово окупованій території, де противник суттєво наростив власні засоби ППО різних типів.

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Тому цілями українських захисників все частіше стають російські безпілотники "Орлан-10", які здебільшого ведуть повітряну розвідку та корегують вогонь артилерії окупантів.

Про цей БпЛА достатньо інформації у відкритому доступі. Це російська розробка, однак практично нічого російського в "Орлан-10" немає, вся "начинка" – імпортна (США, Японія, Китай, Німеччина тощо).

Не варто применшувати роль цього комплексу у війні. "Орлан-10" може виконувати різні завдання, скажімо, робити цілевказання, бути ретранслятором чи постановником перешкод. І він несе серйозну загрозу для наших військ.

Ціль не проста, малопомітна, втім щодня українські захисники неба із різних засобів ураження вражають все більше цих БПЛА".

Теми: війнаЗбройні силиавіа
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