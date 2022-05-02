Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Українські захисники збили 10 російських безпілотників "Орлан" за добу

Світлана КізіловаПонеділок, 2 травня 2022, 00:22
Орлан-10, фото РИА Новости

Результат роботи української ППО 1 травня – це "мінус" десять російських БПЛА "Орлан".

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Фейсбук

Деталі: Вартість одного "Орлан-10" близько 80-120 тисяч доларів, в залежності від комплектації.

При цьому у неділю українські Збройні сили знешкодили 10 таких "Орланів", які використовувалися ворогом для розвідки й коригування вогню.

Наразі російський БПЛА "Орлан-10" - найпопулярніша ціль для підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ. Адже вертольоти – взагалі рідкість, а літаки окупантів – уникають ближніх боїв з українськими винищувачами та намагаються не входити в зону ураження зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил.

Дослівно: "Переважно авіація ворога діє поза межами повітряного простору України, або ж на тимчасово окупованій території, де противник суттєво наростив власні засоби ППО різних типів.

Тому цілями українських захисників все частіше стають російські безпілотники "Орлан-10", які здебільшого ведуть повітряну розвідку та корегують вогонь артилерії окупантів.

ВІДЕО ДНЯ

Про цей БпЛА достатньо інформації у відкритому доступі. Це російська розробка, однак практично нічого російського в "Орлан-10" немає, вся "начинка" – імпортна (США, Японія, Китай, Німеччина тощо).

Не варто применшувати роль цього комплексу у війні. "Орлан-10" може виконувати різні завдання, скажімо, робити цілевказання, бути ретранслятором чи постановником перешкод. І він несе серйозну загрозу для наших військ.

Ціль не проста, малопомітна, втім щодня українські захисники неба із різних засобів ураження вражають все більше цих БПЛА".

Теми: війнаЗбройні силиавіа
Головне сьогодні

фото Вбивства в Бучі: встановили першого підозрюваного росіянина

Родина Кадирова відпочиває в Дубаї - джерела

Посольство США може повернутися до Києва до кінця травня – Квін

АЗС підвищили ціни на пальне вслід за рішенням Мінекономіки

фото, відеоРосіяни знищили відому гімназію на Луганщині, яка витримала дві світових війни

Росіяни втретє вдарили ракетами по мосту в Затоці – ОВА

Усі новини...
війна
Росіяни перекинули сили з Маріупольського напрямку під Попасну – зведення Генштабу
Хроніка 68-го дня війни з Росією. Події ОНЛАЙН
WP: Західна зброя, що надійшла в Україну, змінить хід війни
Останні новини
18:23
Польща готова допомогти Німеччині "дерусифікувати" імпорт нафти
18:21
Українці не готові віддати частину території Росії – Зеленський
18:06
Кулеба: підтримуємо Молдову, хоча очікували на більшу підтримку на початку війни
18:03
У львівській лікарні одружилася медсестра з Лисичанська, яка під час вибуху втратила обидві ноги
18:00
Зеленський заявив, що Україна не обговорює з Росією зняття санкцій
17:41
Мінекономіки Фінляндії схвалило рішення Fennovoima розірвати контракт із "Росатомом"
17:36
"Нація формується або у великій подорожі, або у великій війні" – Длігач
17:28
У Василькові хочуть встановити пам’ятник вцілілому півнику та відновити його виробництво
17:20
У Нідерландах порти відмовилися розвантажувати танкер з російським пальним
17:18
Подоляк: Кількість загиблих у Маріуполі сягнула десятків тисяч
Усі новини...