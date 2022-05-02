Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російський літак порушив повітряний простір Данії та Швеції, вони викликають послів РФ

Анастасія КалатурПонеділок, 2 травня 2022, 02:18

Данія та Швеція викликають послів РФ після того, як російський літак порушив їхній повітряний простір.

Джерело: Aljazeera, МЗС Швеції, міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод

Дослівно Кофод: "Російського посла завтра викликають у міністерство закордонних справ. Ще одне порушення Росією повітряного простору Данії. Це абсолютно неприйнятно і вкрай тривожно у нинішній ситуації".

Реклама:

Деталі: МЗС Швеції також повідомило, що посла Росії викличуть у Стокгольм.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • 29 квітня російський літак увійшов у повітряний простір Данії на схід від датського балтійського острова Борнхольм, а потім увійшов у повітряний простір Швеції на південь від провінції Блекінге.
  • Мова йде про військовий гвинтовий літак типу Ан-30.

Теми: ДаніяШвеціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Данія
У Данії планують заборонити спалювати Коран
Данілов відповів режисеру Трієру: Коли митець стає на бік ката – це трагедія
Данський режисер Ларс фон Трієр вступився за окупантів: "Життя росіян теж важливі"
Останні новини
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: