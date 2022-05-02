Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Російський літак порушив повітряний простір Данії та Швеції, вони викликають послів РФ

Понеділок, 2 травня 2022, 02:18

Данія та Швеція викликають послів РФ після того, як російський літак порушив їхній повітряний простір.

Джерело: Aljazeera, МЗС Швеції, міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод

Дослівно Кофод: "Російського посла завтра викликають у міністерство закордонних справ. Ще одне порушення Росією повітряного простору Данії. Це абсолютно неприйнятно і вкрай тривожно у нинішній ситуації".

Деталі: МЗС Швеції також повідомило, що посла Росії викличуть у Стокгольм.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • 29 квітня російський літак увійшов у повітряний простір Данії на схід від датського балтійського острова Борнхольм, а потім увійшов у повітряний простір Швеції на південь від провінції Блекінге.
  • Мова йде про військовий гвинтовий літак типу Ан-30.

Головне сьогодні

фото Вбивства в Бучі: встановили першого підозрюваного росіянина

Родина Кадирова відпочиває в Дубаї - джерела

Посольство США може повернутися до Києва до кінця травня – Квін

АЗС підвищили ціни на пальне вслід за рішенням Мінекономіки

фото, відеоРосіяни знищили відому гімназію на Луганщині, яка витримала дві світових війни

Росіяни втретє вдарили ракетами по мосту в Затоці – ОВА

Усі новини...
Останні новини
18:23
Польща готова допомогти Німеччині "дерусифікувати" імпорт нафти
18:21
Українці не готові віддати частину території Росії – Зеленський
18:06
Кулеба: підтримуємо Молдову, хоча очікували на більшу підтримку на початку війни
18:03
У львівській лікарні одружилася медсестра з Лисичанська, яка під час вибуху втратила обидві ноги
18:00
Зеленський заявив, що Україна не обговорює з Росією зняття санкцій
17:41
Мінекономіки Фінляндії схвалило рішення Fennovoima розірвати контракт із "Росатомом"
17:36
"Нація формується або у великій подорожі, або у великій війні" – Длігач
17:28
У Василькові хочуть встановити пам’ятник вцілілому півнику та відновити його виробництво
17:20
У Нідерландах порти відмовилися розвантажувати танкер з російським пальним
17:18
Подоляк: Кількість загиблих у Маріуполі сягнула десятків тисяч
Усі новини...