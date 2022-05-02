Російський літак порушив повітряний простір Данії та Швеції, вони викликають послів РФ
Понеділок, 2 травня 2022, 02:18
Данія та Швеція викликають послів РФ після того, як російський літак порушив їхній повітряний простір.
Джерело: Aljazeera, МЗС Швеції, міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод
Дослівно Кофод: "Російського посла завтра викликають у міністерство закордонних справ. Ще одне порушення Росією повітряного простору Данії. Це абсолютно неприйнятно і вкрай тривожно у нинішній ситуації".
Den russiske ambassadør indkaldt til samtale i Udenrigsministeriet i morgen. Endnu en russisk krænkelse af dansk luftrum. Det er fuldstændig uacceptabelt og særdeles bekymrende i den nuværende situation. #dkpol
— Jeppe Kofod (@JeppeKofod) May 1, 2022
Деталі: МЗС Швеції також повідомило, що посла Росії викличуть у Стокгольм.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- 29 квітня російський літак увійшов у повітряний простір Данії на схід від датського балтійського острова Борнхольм, а потім увійшов у повітряний простір Швеції на південь від провінції Блекінге.
- Мова йде про військовий гвинтовий літак типу Ан-30.