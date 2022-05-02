Російський літак порушив повітряний простір Данії та Швеції, вони викликають послів РФ

Данія та Швеція викликають послів РФ після того, як російський літак порушив їхній повітряний простір.

Джерело: Aljazeera, МЗС Швеції, міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод

Дослівно Кофод: "Російського посла завтра викликають у міністерство закордонних справ. Ще одне порушення Росією повітряного простору Данії. Це абсолютно неприйнятно і вкрай тривожно у нинішній ситуації".

Den russiske ambassadør indkaldt til samtale i Udenrigsministeriet i morgen. Endnu en russisk krænkelse af dansk luftrum. Det er fuldstændig uacceptabelt og særdeles bekymrende i den nuværende situation. #dkpol — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) May 1, 2022

Деталі: МЗС Швеції також повідомило, що посла Росії викличуть у Стокгольм.

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