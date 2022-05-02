WP: Західна зброя, що надійшла в Україну, змінить хід війни

Артилерія з Заходу, що наповнила Україну, змінить хід війни з Росією і змусить як РФ, так і Україну "діяти спритніше", аби уникнути серйозних жертв.

Джерело: джерела WP у Міноборони США, міністр оборони США Ллойд Остін, держсекретар США Ентоні Блінкен

Деталі: Зокрема, Ллойд Остін сказав, що далекобійна артилерія виявиться вирішальною на наступному етапі війни.

Високопоставлений представник Міністерства оборони зазначив, що оскільки Захід продовжує посилати в Україну так багато артилерії, "це може стати чимось на зразок перестрілки". За оцінкою Пентагону, Росія не така ефективна, як хотілося б, у використанні далекобійної артилерії.

Очікується, що адміністрація Байдена, яка разом із Канадою навчає невелику кількість українських військовослужбовців поводженню з десятками 155-мм гаубиць, які обидві країни зобов'язалися надати, схвалить передачу ще більшої кількості артилерії Україні найближчими днями.

Як повідомляється, США вже пообіцяли надати близько 190 тисяч артилерійських снарядів плюс 90 гаубиць. Станом на четвер більше половини прибули в Україну, як повідомило джерело WP.

Як повідомив Блінкен, новий запит Конгресу США на суму 33 млрд доларів на додаткову допомогу Україні включає фінансування "далекобійної артилерії важчого калібру".

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Крім того, Франція пообіцяла самохідні гаубиці "Цезар", що стріляють тими ж 155-мм снарядами.

Як повідомляється, інші союзники, такі як Британія та Швеція, також можуть відправити артилерію.