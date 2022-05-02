Над Сумщиною помітили ворожий безпілотник

Вздовж кордону над територією Сумщини пролітав ворожий безпілотник.

Джерело: голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: Як повідомляється, у Генштабі вважають, що найближчим часом можуть бути провокації та обстріли зі сторони Росії.

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Живицький звернувся до мешканців області і попросив жителів прикордонних територій бути уважними, при першій небезпеці – пострілах чи вибухах поряд – перейти в безпечне місце та не ігнорувати сигнали тривоги.