Фінляндія хоче відгородитися від Росії парканом

Фінляндія планує встановити на своєму східному кордоні більш ефективну загорожу, ніж та, що існує зараз.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Полковник Марко Турунен сказав, що оцінка необхідності встановлення нових прикордонних огорож проводиться "на паперовому рівні". Він підтвердив, що зараз триває підготовчий аналіз, але у майбутньому очікується рішення від керівництва країни.

"Це важливе рішення – розпочати будівництво огорож на східному кордоні або на ключових ділянках, або щоб покрити ними більшу частину кордону. Це для нас масштабна зміна, тому вона вимагає ухвалення рішень на вищому рівні", – сказав Турунен.

За його словами, прикордонні загородження планують для зон підвищеного ризику та критичних зон – таких як пункти перетину кордону та території поряд із ними.

Фінляндія має спільний кордон із Росією протяжністю 1340 км. В даний час кордон між Фінляндією та Росією розділяє лише огорожа з колючого дроту.

"Існуючий паркан не відіграє жодної ролі у запобіганні перетину кордону. Його головна мета – перешкодити домашнім тваринам втекти через кордон", – раніше говорив Юкка Луккарі, заступник командувача прикордонної охорони Південно-Східної Фінляндії.

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Міністр внутрішніх справ Кріста Мікконен також прокоментувала плани щодо встановлення прикордонного паркану.

Мікконен цитує звіт з безпеки, опублікований у середині квітня, у якому йдеться, що плани щодо зведення прикордонних бар'єрів є частиною оперативної підготовки Фінляндії.

Раніше у квітні уряд ухвалив рішення про значне збільшення фінансування прикордонного контролю. Додаткові кошти буде виділено, наприклад, прикордонній службі Південно-Східної Фінляндії.