Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни перекинули сили з Маріупольського напрямку під Попасну – зведення Генштабу

Олена РощінаПонеділок, 2 травня 2022, 07:33
Війна, фото Генштабу ЗСУ

На 68-й день війни в Україні російська армія намагається створити сприятливі умови для наступу на Слов’янськ та Сєверодонецьк, взяти під повний контроль Рубіжне, покращити позиції в Попасній, під яку перекинула батальйонно тактичну групу з Маріупольського напрямку, а на окупованих територіях Луганської та Запорізької областей посилює ППО.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 6 ранку 2 травня

Деталі: Російська Федерація продовжує наступальні дії на сході України, а на Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил Білорусі прикривають українсько-білоруський кордон, зберігається загроза ракетних ударів із території Білорусі.

На Сіверському напрямку ворог із мінометів обстрілював позиції українських військ у районі Сеньківки Чернігівської області.

У прикордонних з Україною районах Брянської області РФ встановлено посилені адміністративно-поліцейський і контррозвідувальний режими. На основних дорогах та поблизу населених пунктів розташовані контрольно-пропускні пости.

На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує обстріли міста Харкова та населених пунктів Уди і Прудянка.

На Ізюмському напрямку тривають наступальні дії ворога у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Противник продовжував обстріли українських військ.

ВІДЕО ДНЯ

На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ веде наступальні дії практично вздовж всієї лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку противник здійснював вогневий вплив на підрозділи українських військ на рубежі Лиман – Сіверськ із метою витіснення їх із займаних позицій та створення умов для наступу на Слов’янськ.

На Сєверодонецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджував на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на Сєверодонецьк.

На Попаснянському напрямку противник намагався покращити тактичне положення в районі Попасної. Посилив війська за рахунок переміщення з Маріупольського напрямку однієї батальйонної тактичної групи.

З метою нарощування системи протиповітряної оборони противник розгорнув додаткові зенітно-ракетні комплекси на тимчасово зайнятих та тимчасово окупованих територіях Луганської та Запорізької областей.

На Таврійському та Південнобузькому напрямках ворог продовжує спроби покращення свого тактичного положення та обстріли.

На Таврійському напрямку тривають заходи з перегрупування ворожих підрозділів, нарощування складових системи вогневого ураження, інженерного обладнання позицій поповнення запасів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються вийти на адміністративний кордон Херсонської області, шукають слабкі місця в обороні ЗСУ. 

У районі Миколаєва агресор провів повітряну розвідку із застосуванням трьох БпЛА. Вів артилерійський вогонь по позиціях українських підрозділів.

Дослівно: "За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони вразили десять БпЛА "Орлан-10".

Зазнає ворог значних втрат, особливо у артилерії, і на суходолі. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 10 атак російських окупантів, знищено 2 танки, сімнадцять артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої техніки та 10 одиниць автомобільної техніки противника".

Теми: війнаРосіяДонбасЧернігівська область
Головне сьогодні

фото Вбивства в Бучі: встановили першого підозрюваного росіянина

Родина Кадирова відпочиває в Дубаї - джерела

Посольство США може повернутися до Києва до кінця травня – Квін

АЗС підвищили ціни на пальне вслід за рішенням Мінекономіки

фото, відеоРосіяни знищили відому гімназію на Луганщині, яка витримала дві світових війни

Росіяни втретє вдарили ракетами по мосту в Затоці – ОВА

Усі новини...
Кремль ухвалив рішення про напад на Молдову – The Times
Розвідка Британії: РФ задіяла в Україні 65% всіх своїх наземних збройних сил
Десантники знищили групу російських спецпризначенців із Сибіру на Донеччині
Зеленський не думає, що Путін збожеволів: Росіяни розуміють, що роблять
Останні новини
18:23
Польща готова допомогти Німеччині "дерусифікувати" імпорт нафти
18:21
Українці не готові віддати частину території Росії – Зеленський
18:06
Кулеба: підтримуємо Молдову, хоча очікували на більшу підтримку на початку війни
18:03
У львівській лікарні одружилася медсестра з Лисичанська, яка під час вибуху втратила обидві ноги
18:00
Зеленський заявив, що Україна не обговорює з Росією зняття санкцій
17:41
Мінекономіки Фінляндії схвалило рішення Fennovoima розірвати контракт із "Росатомом"
17:36
"Нація формується або у великій подорожі, або у великій війні" – Длігач
17:28
У Василькові хочуть встановити пам’ятник вцілілому півнику та відновити його виробництво
17:20
У Нідерландах порти відмовилися розвантажувати танкер з російським пальним
17:18
Подоляк: Кількість загиблих у Маріуполі сягнула десятків тисяч
Усі новини...