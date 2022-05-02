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Росіяни перекинули сили з Маріупольського напрямку під Попасну – зведення Генштабу

Олена РощінаПонеділок, 2 травня 2022, 07:33
Росіяни перекинули сили з Маріупольського напрямку під Попасну – зведення Генштабу
Війна, фото Генштабу ЗСУ

На 68-й день війни в Україні російська армія намагається створити сприятливі умови для наступу на Слов’янськ та Сєверодонецьк, взяти під повний контроль Рубіжне, покращити позиції в Попасній, під яку перекинула батальйонно тактичну групу з Маріупольського напрямку, а на окупованих територіях Луганської та Запорізької областей посилює ППО.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 6 ранку 2 травня

Деталі: Російська Федерація продовжує наступальні дії на сході України, а на Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил Білорусі прикривають українсько-білоруський кордон, зберігається загроза ракетних ударів із території Білорусі.

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На Сіверському напрямку ворог із мінометів обстрілював позиції українських військ у районі Сеньківки Чернігівської області.

У прикордонних з Україною районах Брянської області РФ встановлено посилені адміністративно-поліцейський і контррозвідувальний режими. На основних дорогах та поблизу населених пунктів розташовані контрольно-пропускні пости.

На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує обстріли міста Харкова та населених пунктів Уди і Прудянка.

ВІДЕО ДНЯ

На Ізюмському напрямку тривають наступальні дії ворога у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Противник продовжував обстріли українських військ.

На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ веде наступальні дії практично вздовж всієї лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку противник здійснював вогневий вплив на підрозділи українських військ на рубежі Лиман – Сіверськ із метою витіснення їх із займаних позицій та створення умов для наступу на Слов’янськ.

На Сєверодонецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджував на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на Сєверодонецьк.

На Попаснянському напрямку противник намагався покращити тактичне положення в районі Попасної. Посилив війська за рахунок переміщення з Маріупольського напрямку однієї батальйонної тактичної групи.

З метою нарощування системи протиповітряної оборони противник розгорнув додаткові зенітно-ракетні комплекси на тимчасово зайнятих та тимчасово окупованих територіях Луганської та Запорізької областей.

На Таврійському та Південнобузькому напрямках ворог продовжує спроби покращення свого тактичного положення та обстріли.

На Таврійському напрямку тривають заходи з перегрупування ворожих підрозділів, нарощування складових системи вогневого ураження, інженерного обладнання позицій поповнення запасів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються вийти на адміністративний кордон Херсонської області, шукають слабкі місця в обороні ЗСУ. 

У районі Миколаєва агресор провів повітряну розвідку із застосуванням трьох БпЛА. Вів артилерійський вогонь по позиціях українських підрозділів.

Дослівно: "За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони вразили десять БпЛА "Орлан-10".

Зазнає ворог значних втрат, особливо у артилерії, і на суходолі. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 10 атак російських окупантів, знищено 2 танки, сімнадцять артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої техніки та 10 одиниць автомобільної техніки противника".

Теми: війнаРосіяДонбасЧернігівська область
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