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Глава МЗС Німеччини виступила за нафтові санкції проти РФ

"Європейська правда"Понеділок, 2 травня 2022, 07:47

За словами міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, країна підтримує нафтове ембарго ЄС проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Zeit.

"Ми також в рамках ЄС заохочуємо, щоб тепер разом, як європейці, поступово відмовитися від нафти в рамках шостого пакету санкцій ЄС", — сказала Бербок.

Через загарбницьку війну Росії проти України країни ЄС вже вирішили заборонити імпорт російського вугілля. Німеччина раніше скептично ставилася до нафтового ембарго. Тепер Бербок підтвердила зміну курсу, яку дипломати ЄС вже обговорювали на вихідних.

За її словами, санкції мають на меті не допустити, щоб Росія знову вела "загарбницьку війну в порушення міжнародного права".

"За допомогою санкцій ми гарантуємо, що подальші військові дії РФ в інших регіонах будуть неможливі протягом наступних кількох років" - сказала міністр. За її словами, Росія буде настільки економічно пошкоджена війною та санкціями Заходу, що "фактично роками не зможе стати на ноги".

Як повідомлялося, Європейський Союз має намір запропонувати заборону на російську нафту до кінця року, а до цього поступово вводити обмеження на імпорт.

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Теми: НімеччинаРосіянафта
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