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Угорщина пригрозила заблокувати нафтове ембарго проти РФ

"Європейська правда"Понеділок, 2 травня 2022, 07:48

Угорський міністр Гергель Гуляш заявив, що Будапешт накладе вето на будь-яку європейську пропозицію, яка призведе до обмеження імпорту енергоносіїв з Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

"Ми чітко дали зрозуміти, що ніколи не підтримаємо розширення санкцій Європейського Союзу проти Росії на енергетику", заявив Гуляш.

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ЄС має намір запропонувати заборону на російську нафту до кінця року через війну в Україні, а обмеження на імпорт будять вводитися поступово.

Угорщина, яка в значній мірі залежить від російської енергії, була однією з найактивніших у протистоянні розширенню санкцій.

 "Оскільки такі рішення потребують одностайності, для Єврокомісії немає сенсу пропонувати санкції щодо природного газу та сирої нафти, які обмежують закупівлі в Угорщині", – сказав Гуляш.

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Уряд Орбана домовився з Росією дозволити конвертацію їхніх платежів за газ в рублі, що поставило під удар політику санкцій ЄС. Росія в середу припинила постачання газу до Польщі та Болгарії, реалізувавши погрозу зупинити потоки, якщо платежі не будуть здійснюватися в рублях.

Як повідомлялося, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін підтримує нафтові санкції проти РФ.

Теми: УгорщинаРосіянафтасанкції
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