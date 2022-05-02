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Угорщина пригрозила заблокувати нафтове ембарго проти РФ

"Європейська правда"Понеділок, 2 травня 2022, 07:48

Угорський міністр Гергель Гуляш заявив, що Будапешт накладе вето на будь-яку європейську пропозицію, яка призведе до обмеження імпорту енергоносіїв з Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

"Ми чітко дали зрозуміти, що ніколи не підтримаємо розширення санкцій Європейського Союзу проти Росії на енергетику", заявив Гуляш.

ЄС має намір запропонувати заборону на російську нафту до кінця року через війну в Україні, а обмеження на імпорт будять вводитися поступово.

Угорщина, яка в значній мірі залежить від російської енергії, була однією з найактивніших у протистоянні розширенню санкцій.

 "Оскільки такі рішення потребують одностайності, для Єврокомісії немає сенсу пропонувати санкції щодо природного газу та сирої нафти, які обмежують закупівлі в Угорщині", – сказав Гуляш.

Уряд Орбана домовився з Росією дозволити конвертацію їхніх платежів за газ в рублі, що поставило під удар політику санкцій ЄС. Росія в середу припинила постачання газу до Польщі та Болгарії, реалізувавши погрозу зупинити потоки, якщо платежі не будуть здійснюватися в рублях.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін підтримує нафтові санкції проти РФ.

Теми: УгорщинаРосіянафтасанкції
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