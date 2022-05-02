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Розвідка Британії: РФ задіяла в Україні 65% всіх своїх наземних збройних сил

"Європейська правда"Понеділок, 2 травня 2022, 08:39

Британська розвідка заявила, що РФ задіяла в Україні понад 120 батальйонних тактичних груп, що складає 65% її наземних збройних сил.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в щоденному огляді Міноборони Британії.

"На початку конфлікту Росія задіяла понад 120 батальйонних тактичних груп, що становить приблизно 65 відсотків усієї її наземної бойової сили" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цілком імовірно, що більше чверті цих підрозділів на даний момент стали небоєздатними.

"Деякі з найелітніших підрозділів Росії, включаючи ВДВ, зазнали найбільшого виснаження. Ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити ці сили" - заявляють у британській розвідці.

Напередодні британська розвідка заявляла, що Росія прагне встановити тривалий контроль над Херсоном, щоб підтримувати звідти свої вторгнення та підвищити безпеку свого контролю над Кримом.

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Теми: війнаРосіяВелика Британіяармія
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