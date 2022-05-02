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Зеленський про 10 замахів на нього: У Путіна набагато більше проблем

Олена РощінаПонеділок, 2 травня 2022, 08:45
Володимир Зеленський, скриншот

Президент України Володимир Зеленський вважає, що 10 замахів на нього – це не так і багато, і що у президента Росії Володимира Путіна є зараз важливіші проблеми.  

Джерело: розмова Володимира Зеленського з журналістом проекту 60 Мinutes австралійського телеканалу "Nine Network"

Пряма мова: "Це не так багато, 10 (замахів) – це лише 10 людей хочуть цього, це не так страшно. Я думаю, що у президента Російської Федерації набагато більше проблем, судячи з відношення всього світу до їхньої політики…

Те, що пережили і переживаємо всі ми, коли люди сидять у підвалах, їх катують, у колодязях знаходили українців – я думаю, у мене більш-мене ситуація не така страшна. Мені страшно за наших людей, особливо за ті сім'ї, які втратили близьких". 

Деталі: Так Зеленський відповів на запитання про те, що він – "ціль №1" для Росії, і про 10 замахів:

А на зауваження про популярність президента України Зеленський сказав: "Популярність, яка в мене є, – вона точно мене не надихає, тому що я знаю, яка ціна в цієї популярності, ціна – війна".

Він сказав, що не очікував такого результату, і вірить, що будь-який президент був би з народом. 

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Зеленський також підтвердив, що йому пропонували на початку війні виїхати з України, але він "навіть не думав про те, щоб їхати".

Президент також сказав, що Україна переможе, а потім стануть відомі подробиці того, як сталася війна. "Ми обов'язково переможемо", – впевнений Зеленський. 

Теми: ЗеленськийПутінвійнаРосія
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