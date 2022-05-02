Важка доба на Луганщині: через обстріли загинули троє людей, поранено дитину

В результаті ворожих обстрілів Луганщини минулої доби загинули троє мешканців, ще троє поранено, серед них 12-річна дитина.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram

Пряма мова: "Троє загиблих та троє поранених російською армією жителів Луганщини, серед постраждалих – малолітня дитина. Поранення хлопець 2010 року народження отримав під час щільного обстрілу росіянами міста Золоте приблизно о 20:00 1 травня.

Також серед постраждалих місцевий житель. Загинула мешканка Золотого.

Ще двоє загиблих упродовж минулої доби у Лисичанську та Попасній. Осколкове поранення отримав житель Лисичанська.

Деталі: За словами Гайдая, минула доба була надважкою. Потужні тривалі обстріли завадили повноцінній евакуації.

Щонайменше 12 будинків знищено в Оріховому, чотири – в Гірському. В Лисичанську згоріла старовинна будівля багатопрофільної гімназії, яка є частиною Бельгійської спадщини міста, а також пошкоджено декілька будинків. У Сєверодонецьку – шість багатоповерхівок, п’ять з яких розташовані поруч.

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Загалом за 1 травня міста і села Луганщини 18 разів потерпали від ворожих обстрілів. Тільки офіційно зафіксовано руйнування 28 будинків.