Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Спікер Думи назвав усіх, хто допомагає Україні зброєю, воєнними злочинцями

Роман ПетренкоПонеділок, 2 травня 2022, 09:36
Спікер Думи назвав усіх, хто допомагає Україні зброєю, воєнними злочинцями
путін та володін, фото кремля

Спікер російського парламенту В'ячеслав Володін образився на всі країни, які допомагають Україні зброєю та назвав їх воєнними злочинцями, бо ті нібито "підштовхують світ до катастрофи".

Джерело: Володін у Telegram

Деталі: Володін розповів, що ті, хто допомагають Україні захищатися, стають стороною конфлікту та "заплямували себе". Також голова парламенту окупантів згадав історію, Другу світову та фашистів.

Реклама:

Пряма мова Володіна: "Лідери низки європейських держав на чолі з Німеччиною можуть залучити свої народи у великі проблеми.

Поставляючи озброєння в Україну вони стають стороною конфлікту.

Вони мовчали, коли рівно вісім років тому нацисти в Одесі живцем спалили мирних громадян, нічого не вживали для захисту людей Донбасу. А зараз роблять усе, щоби гинули слов'яни в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Почали забувати про трагедію Другої світової війни та про те, яку ціну довелося заплатити, щоб звільнити світ від фашизму.

Своїми діями вони штовхають світ до катастрофи.

Всі глави держав, які ухвалили рішення про постачання зброї, заплямували себе і повинні бути притягнуті до відповідальності як воєнні злочинці".

Чому це важливо: Росія 24 лютого напала на Україну. Її дії абсолютно точно весь світ називає "воєнними злочинами", оскільки ті займаються геноцидом проти українського народу. Росіяни свідомо обстрілюють цивільних, будинки, автівки, а також катують, ґвалтують та викрадають українців.

Світ не може втрутитися у цю війну, оскільки, ймовірно, побоюється ядерної війни, якою погрожує головний окупант Володимир Путін.

Тому колективний Захід допомагає нам зброєю та гуманітаркою. Згідно з міжнародним правом, вони не є стороною конфлікту та не беруть участь у війні.

Теми: зброяпропагандаРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
зброя
Артилерійські системи та міномети: ЗСУ прийняли на озброєння чергові зразки іноземної зброї
Німеччина передала Україні танки Leopard 1 і радіолокаційну систему TRML-4D
До Білорусі з Росії прибув ешелон із ракетними комплексами "Іскандер-М"
Останні новини
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: