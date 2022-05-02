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Спікер Думи назвав усіх, хто допомагає Україні зброєю, воєнними злочинцями

Роман ПетренкоПонеділок, 2 травня 2022, 09:36
путін та володін, фото кремля

Спікер російського парламенту В'ячеслав Володін образився на всі країни, які допомагають Україні зброєю та назвав їх воєнними злочинцями, бо ті нібито "підштовхують світ до катастрофи".

Джерело: Володін у Telegram

Деталі: Володін розповів, що ті, хто допомагають Україні захищатися, стають стороною конфлікту та "заплямували себе". Також голова парламенту окупантів згадав історію, Другу світову та фашистів.

Пряма мова Володіна: "Лідери низки європейських держав на чолі з Німеччиною можуть залучити свої народи у великі проблеми.

Поставляючи озброєння в Україну вони стають стороною конфлікту.

Вони мовчали, коли рівно вісім років тому нацисти в Одесі живцем спалили мирних громадян, нічого не вживали для захисту людей Донбасу. А зараз роблять усе, щоби гинули слов'яни в Україні.

Почали забувати про трагедію Другої світової війни та про те, яку ціну довелося заплатити, щоб звільнити світ від фашизму.

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Своїми діями вони штовхають світ до катастрофи.

Всі глави держав, які ухвалили рішення про постачання зброї, заплямували себе і повинні бути притягнуті до відповідальності як воєнні злочинці".

Чому це важливо: Росія 24 лютого напала на Україну. Її дії абсолютно точно весь світ називає "воєнними злочинами", оскільки ті займаються геноцидом проти українського народу. Росіяни свідомо обстрілюють цивільних, будинки, автівки, а також катують, ґвалтують та викрадають українців.

Світ не може втрутитися у цю війну, оскільки, ймовірно, побоюється ядерної війни, якою погрожує головний окупант Володимир Путін.

Тому колективний Захід допомагає нам зброєю та гуманітаркою. Згідно з міжнародним правом, вони не є стороною конфлікту та не беруть участь у війні.

Теми: зброяпропагандаРосіявійна
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