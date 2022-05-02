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Спецпризначенці розвідали, артилерія знищила: на Харківщині ліквідували ворожі танки

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 травня 2022, 09:36
Спецпризначенці розвідали, артилерія знищила: на Харківщині ліквідували ворожі танки

Українські військові знищили ворожу техніку та бліндаж російських окупантів на Харківщині.

Джерело: пресцентр командування Сил спеціальних операцій ЗСУ

Деталі: На Харківщині під час проведення розвідувальних заходів українські воїни виявили скупчення ворожої техніки. Це були важкоброньовані і легкоброньовані машини.

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За годину після визначення пріоритетних цілей для ураження, воїни Руху опору скоординували підрозділ однієї з артилерійських бригад і корегували вогонь артилеристів по ворожим цілям.

В результаті спільної роботи воїнів Сил оборони України втрати росіян склали:

  • Танк Т-90 - знищено
  • Танк Т-80БВМ - знищено
  • МТЛБ - знищено
  • МТЛБ - пошкоджено

Повідомляється, що також влучним попаданням було уражено бліндаж противника. Втрати серед особового складу російських окупантів - уточнюються.

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Теми: Харківська область
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