Спецпризначенці розвідали, артилерія знищила: на Харківщині ліквідували ворожі танки

Українські військові знищили ворожу техніку та бліндаж російських окупантів на Харківщині.

Джерело: пресцентр командування Сил спеціальних операцій ЗСУ

Деталі: На Харківщині під час проведення розвідувальних заходів українські воїни виявили скупчення ворожої техніки. Це були важкоброньовані і легкоброньовані машини.

За годину після визначення пріоритетних цілей для ураження, воїни Руху опору скоординували підрозділ однієї з артилерійських бригад і корегували вогонь артилеристів по ворожим цілям.

В результаті спільної роботи воїнів Сил оборони України втрати росіян склали:

Танк Т-90 - знищено

Танк Т-80БВМ - знищено

МТЛБ - знищено

МТЛБ - пошкоджено

Повідомляється, що також влучним попаданням було уражено бліндаж противника. Втрати серед особового складу російських окупантів - уточнюються.