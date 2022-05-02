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Опозиція Вірменії оголосила акції непокори проти поступок щодо Карабаху

"Європейська правда"Понеділок, 2 травня 2022, 10:46

Вірменська опозиція оголосила акції громадянської непокори, виступаючи проти поступок щодо Нагірного Карабаху та вимагаючи відставки уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода".

Після тижня акцій з інформування населення опозиція, яка вимагає відставки влади,  у неділю провела велелюдний мітинг на площі Франції в Єревані. Деякі прихильники опозиції встановили на площі намети і залишилися там на ніч.

Віцеспікер парламенту, лідер опозиції Ішхан Сагателян заявив: "Будь-який політичний статус Карабаху в складі Азербайджану для нас неприйнятний. Пашинян зрадив довіру людей і повинен піти".

У понеділок опозиція розпочала акції непокори з 8:30 ранку. Перекрито понад десяток центральних вулиць Єревана.

Поліція затримує громадян, які перекрили вулицю Хоренаці, намагаючись відкрити дорогу. Демонстранти встановлюють сміттєві баки та лавки на перехресті Маштоц-Амірян. Площу Франції закрито з усіх чотирьох сторін.

Протести розпочалися після заяв прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна про те, що міжнародна спільнота очікує від вірменської сторони зниження планки щодо вимог щодо статусу Нагірного Карабаху.

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Опозиція стверджує, що нинішній вірменський уряд має намір піти на поступки Азербайджану щодо Нагірного Карабаху. Цим вона пояснює необхідність усунення Пашиняна від влади шляхом громадського тиску.

У 2020 році Нагірний Карабах був у центрі шеститижневої війни, яка забрала життя понад 6500 людей, перш ніж завершилася угодою про припинення вогню за посередництва Росії.

Згідно з угодою, Вірменія передала частину територій, які контролювала десятиліттями, а Росія направила близько 2000 "миротворців" для нагляду за перемир’ям.

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Теми: Вірменія
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