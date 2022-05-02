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Опозиція Вірменії оголосила акції непокори проти поступок щодо Карабаху

"Європейська правда"Понеділок, 2 травня 2022, 10:46

Вірменська опозиція оголосила акції громадянської непокори, виступаючи проти поступок щодо Нагірного Карабаху та вимагаючи відставки уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода".

Після тижня акцій з інформування населення опозиція, яка вимагає відставки влади,  у неділю провела велелюдний мітинг на площі Франції в Єревані. Деякі прихильники опозиції встановили на площі намети і залишилися там на ніч.

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Віцеспікер парламенту, лідер опозиції Ішхан Сагателян заявив: "Будь-який політичний статус Карабаху в складі Азербайджану для нас неприйнятний. Пашинян зрадив довіру людей і повинен піти".

У понеділок опозиція розпочала акції непокори з 8:30 ранку. Перекрито понад десяток центральних вулиць Єревана.

Поліція затримує громадян, які перекрили вулицю Хоренаці, намагаючись відкрити дорогу. Демонстранти встановлюють сміттєві баки та лавки на перехресті Маштоц-Амірян. Площу Франції закрито з усіх чотирьох сторін.

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Протести розпочалися після заяв прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна про те, що міжнародна спільнота очікує від вірменської сторони зниження планки щодо вимог щодо статусу Нагірного Карабаху.

Опозиція стверджує, що нинішній вірменський уряд має намір піти на поступки Азербайджану щодо Нагірного Карабаху. Цим вона пояснює необхідність усунення Пашиняна від влади шляхом громадського тиску.

У 2020 році Нагірний Карабах був у центрі шеститижневої війни, яка забрала життя понад 6500 людей, перш ніж завершилася угодою про припинення вогню за посередництва Росії.

Згідно з угодою, Вірменія передала частину територій, які контролювала десятиліттями, а Росія направила близько 2000 "миротворців" для нагляду за перемир’ям.

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Теми: Вірменія
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