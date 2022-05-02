Окупанти обстріляли багатоповерхівки на Запоріжжі, є загиблі

Російські військові 1 травня гатили по багатоповерхових будинках Оріхова що на Запоріжжі, загинули дві людини.

Джерело: Запорізька ОДА

Дослівно: "Вчора російські військові гатили по цивільній інфраструктурі Оріхова - окупанти влучили у багатоповерхові будинки.

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Внаслідок ворожого обстрілу із травмами різного ступеня тяжкості в лікарні були доставлені чотири людини, ще двоє чоловіків від отриманих осколкових поранень загинули".