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У Маріуполі почалася евакуація – радник мера

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 травня 2022, 11:12

У понеділок 2 травня розпочалася евакуація жителів Маріуполя.

Джерело: радник міського голови Петро Андрющенко в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "За нашою інформацією, автобуси вирушили з Маріуполя. За попередньою домовленістю, автобуси підберуть людей у селищі Мангуш і Бердянську.

Дозволено також долучатися до колони власним транспортом. Сподіваємося, що тисячі наших маріупольців, які застрягли по дорозі з Маріуполя до Запоріжжя (їх не пропускали окупанти), сьогодні ввечері або завтра зранку потраплять до Запоріжжя".

Деталі: Андрющенко також підтвердив, що вночі російські військові знову обстрілювали завод "Азовсталь".

Вранці обстріли стихли. Радник мера пов’язує припинення обстрілів саме з евакуацією.

Теми: Маріупольевакуація
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