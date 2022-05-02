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Лавров порівняв Зеленського з Гітлером, бо той "теж мав єврейську кров"

Роман ПетренкоПонеділок, 2 травня 2022, 11:26

Глава МЗС окупантів Сергій Лавров заявив, що Адольф Гітлер мав єврейську кров, а найзатятіші антисеміти, як правило, євреї. Ізраїль обурений такими заявами.

Джерело: Лавров в інтерв'ю італійській телекомпанії "Медіасет", якого цитує МЗС РФ, міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід у Twitter

Пряма мова Лаврова: "Він (президент Володимир Зеленський – ред.) висуває аргумент: яка може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але Гітлер теж мав єврейську кров. Це абсолютно нічого не означає.

Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї. "У сім'ї не без виродка", як у нас кажуть.

Деталі: За словами Лаврова, десь публікуються матеріали, які підтверджують, що "американці та канадці відіграли провідну роль у підготовці ультрарадикальних, відверто неонацистських підрозділів в Україні".

Пряма мова Лапіда: "Висловлювання Лаврова – це обурлива та непробачна заява, а також жахлива історична помилка.

Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Найнижчий рівень расизму щодо євреїв – це звинувачувати самих євреїв у антисемітизмі".

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Теми: ЛавровГітлерЗеленськийєвреї
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