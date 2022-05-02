Лавров порівняв Зеленського з Гітлером, бо той "теж мав єврейську кров"

Глава МЗС окупантів Сергій Лавров заявив, що Адольф Гітлер мав єврейську кров, а найзатятіші антисеміти, як правило, євреї. Ізраїль обурений такими заявами.

Джерело: Лавров в інтерв'ю італійській телекомпанії "Медіасет", якого цитує МЗС РФ, міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід у Twitter

Пряма мова Лаврова: "Він (президент Володимир Зеленський – ред.) висуває аргумент: яка може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але Гітлер теж мав єврейську кров. Це абсолютно нічого не означає.

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Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї. "У сім'ї не без виродка", як у нас кажуть.

Деталі: За словами Лаврова, десь публікуються матеріали, які підтверджують, що "американці та канадці відіграли провідну роль у підготовці ультрарадикальних, відверто неонацистських підрозділів в Україні".

Пряма мова Лапіда: "Висловлювання Лаврова – це обурлива та непробачна заява, а також жахлива історична помилка.

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Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Найнижчий рівень расизму щодо євреїв – це звинувачувати самих євреїв у антисемітизмі".