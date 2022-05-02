"Борщ", "Реактивні гуси", "Імені Магістра Йоди": як кияни пропонували перейменувати станції метро

Київський метрополітен визначив найпопулярніші варіанти нових назв для 5, починається новий етап голосування.

Джерело: пресслужба столичного метрополітену

Деталі: 1 травня завершився перший етап збору пропозицій для перейменування 5 станцій метрополітену. За словами начальника метро Віктора Брагінського, свої ідеї подали 18 812 охочих.

Наразі для наступного етапу рейтингування відібрано по 5 найпопулярніших варіантів для кожної станції. Визначити один для кожної станції можна до 9 травня тут.

Так, станція "Мінська" може стати "Варшавською" чи "Вишгородською".

Станцію "Героїв Дніпра" запропонували змінити на "Героїв Маріуполя" або "Героїв України".

Станцію "Дружби народів" учасники онлайн пропозицій бачать як "Ботанічну" чи "Європейську".

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Станція "Площа Льва Толстого" може носити назву "Василя Стуса" чи "Ліни Костенко".

А для станції "Берестейська" надійшли такі варіанти як "Бучанська" та "Варшавська".

За словами Брагінського, серед пропозицій зустрічалися й досить екзотичні варіанти. Наприклад, для "Мінської" пропонували назви "Борщ", "Реактивні гуси" та "Тракторна".

Станцію "Героїв Дніпра" деякі учасники опитування бачили як станцію "Імені Магістра Йоди" або "Пухнастих котиків".

"Берестейську" пропонували перейменувати в "Паляницю", а "Дружби народів" в "Байрактарську" або "Чорнобаївську". Серед варіантів для "Героїв Дніпра" була "Червона калина".

Деякі варіанти повторюються або є синонімічними. Також для деяких станцій частина користувачів запропонувала лишити існуючі назви, зазначають метрополітенівці.

Другий етап онлайн голосування триватиме до 9 травня.

Після цього результати будуть опрацьовані та направлені до Київської міської ради. Свій висновок також підготує фахова комісія з питань найменувань.

Що передувало: Пропозицію дерусифікувати назви станцій метро керівник підземки подав 8 квітня. Ініціативу підтримав міський голова Віталій Кличко та депутатський корпус Київради.