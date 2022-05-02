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ДБР затримало посіпак Киви: готували провокації до 2 травня

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 травня 2022, 12:23
ДБР затримало посіпак Киви: готували провокації до 2 травня
фото ДБР

Державне бюро розслідувань заявляє про затримання довірених осіб екснардепа Іллі Киви, які мали організовувати провокаційні акції із залученням "тітушок" та дестабілізувати ситуацію на Одещині

Джерело: ДБР

Деталі: Одного затримали на Одещині. За даними слідства, чоловік відповідав за збір "спортсменів" в Одесі та забезпечував їхню участь на акціях та мітингах на території країни, на замовлення Киви.

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Вказано, що інший "помічник" Киви переховувався від правоохоронців на Закарпатті. Він відповідав за підбір "тітушок", які охороняли представників політичної партії "ОПЗЖ" під час масових заходів у Одеській та Київській областях.

Під час акцій довірений Киви надавав вказівки, що саме робити учасникам, у тому числі і використання фізичної сили. Масові акції фінансувались представниками політичної партії "ОПЗЖ", заявляють у ДБР.

Зазначається, що наразі ДБР встановило три десятки "тітушок", яких керівництво політичної партії "ОПЗЖ" використовувало у якості силового блоку.

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Перевіряється причетність всіх затриманих до організації провокацій в Одесі 2 травня 2022 року.

 

Дослівно: "ДБР наголошує, що всі спроби зрадників розхитати зсередини ситуацію в нашій країні будуть рішуче припинені".

Нагадаємо: За зверненням Державного бюро розслідування суд надав дозвіл на заочне розслідування стосовно колишнього народного депутата України Іллі Киви за підозрою у державній зраді.

Теми: ДБР
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