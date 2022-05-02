ДБР затримало посіпак Киви: готували провокації до 2 травня

Державне бюро розслідувань заявляє про затримання довірених осіб екснардепа Іллі Киви, які мали організовувати провокаційні акції із залученням "тітушок" та дестабілізувати ситуацію на Одещині

Джерело: ДБР

Деталі: Одного затримали на Одещині. За даними слідства, чоловік відповідав за збір "спортсменів" в Одесі та забезпечував їхню участь на акціях та мітингах на території країни, на замовлення Киви.

Вказано, що інший "помічник" Киви переховувався від правоохоронців на Закарпатті. Він відповідав за підбір "тітушок", які охороняли представників політичної партії "ОПЗЖ" під час масових заходів у Одеській та Київській областях.

Під час акцій довірений Киви надавав вказівки, що саме робити учасникам, у тому числі і використання фізичної сили. Масові акції фінансувались представниками політичної партії "ОПЗЖ", заявляють у ДБР.

Зазначається, що наразі ДБР встановило три десятки "тітушок", яких керівництво політичної партії "ОПЗЖ" використовувало у якості силового блоку.

Перевіряється причетність всіх затриманих до організації провокацій в Одесі 2 травня 2022 року.

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Дослівно: "ДБР наголошує, що всі спроби зрадників розхитати зсередини ситуацію в нашій країні будуть рішуче припинені".

Нагадаємо: За зверненням Державного бюро розслідування суд надав дозвіл на заочне розслідування стосовно колишнього народного депутата України Іллі Киви за підозрою у державній зраді.