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Понад 5,5 мільйона біженців втекли з України від війни - ООН

"Європейська правда"Понеділок, 2 травня 2022, 12:43

Понад 5,5 мільйона людей втекли з України від початку війни 24 лютого.

Про це повідомило в понеділок Агентство ООН у справах біженців, пише "Європейська правда".

Статистичні дані зібрані з різних джерел - в основному з даних, наданих владою з офіційних пунктах пропуску на кордоні, повідомило агентство.

Про те, куди їдуть українці та чи слід усіх з них називати біженцями, читайте в статті Катерини Кульчицької з аналітичного центру "Європа без бар’єрів" Поїхати, щоб повернутися: чому українці за кордоном уникають статусу біженця.

100 тисяч українців влаштувалися на роботу в Польщі за час повномасштабної війни.

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Теми: ООНбіженці
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