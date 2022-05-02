Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС може звільнити Угорщину і Словаччину від російського нафтового ембарго – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 2 травня 2022, 13:08

Європейська комісія може зробити виняток та звільнити Угорщину і Словаччину від ембарго на купівлю російської нафти.

Про це агентству Reuters заявили в понеділок два представники ЄС, пише "Європейська правда".

Очікується, що у вівторок Європейська комісія завершить роботу над наступним, шостим пакетом санкцій ЄС проти Росії за її дії в Україні, який включатиме заборону на купівлю російської нафти.

Угорщина, яка дуже залежить від російської нафти, неодноразово заявляла, що не підтримає санкції у сфері енергетики. Словаччина також є однією з країн ЄС, найбільш залежних від російського викопного палива.

За словами одного з чиновників, щоб зберегти єдність блоку з 27 країн, Єврокомісія може запропонувати Словаччині та Угорщині "виключення чи тривалий перехідний період".

За словами офіційних осіб, нафтове ембарго, швидше за все, буде введено поетапно і, швидше за все, набуде чинності лише на початку наступного року.

Загалом ЄС залежить від Росії на 26% імпорту нафти, але залежність варіюється залежно від країни.

ВІДЕО ДНЯ

За даними Міжнародного енергетичного агентства, Словаччина та Угорщина, що розташовані на південному маршруті нафтопроводу "Дружба", отримали 96% і 58% імпорту сирої нафти і нафтопродуктів з Росії в минулому році.

Німеччина, найбільший покупець російської нафти в ЄС, останніми днями заявила, що підтримує нафтове ембарго, хоча спочатку опиралась через страх перед економічними втратами.

Як повідомлялося, Європейський Союз має намір запропонувати заборону на російську нафту до кінця року, а до цього поступово вводити обмеження на імпорт.

Теми: санкціїнафтаРосіяЄС
Головне сьогодні

ЄС може затвердити шостий пакет санкцій проти РФ 10 травня

Росія перекинула з Воронезької області в Україну 17 танків і 60 БМП – зведення

9 травня Путін може офіційно оголосити війну Україні – ЗМІ

Південь: ЗСУ знищили 122 російських загарбники

Санкції не будуть скасовані, поки Росія не підпише мирну угоду з Україною - Шольц

Путін попереджав Угорщину про напад на Україну, і та захотіла частину територій собі – Данілов

Усі новини...
санкції
Угорщина пригрозила заблокувати нафтове ембарго проти РФ
США планують фінансувати зброю для України коштом російських олігархів
Глава МЗС Німеччини озвучила умову зняття санкцій з Росії
Останні новини
09:20
Сєверодонецьк за добу витримав вісім артилерійських обстрілів росіян – голова ОВА
09:18
Британська розвідка: армія РФ значно ослабла внаслідок вторгнення в Україну
09:13
Після удару по Одесі 2 травня убитих росіянами дітей стало 220  
09:04
Канцлер Німеччини визнав, що не їде до Києва через Штайнмаєра
08:54
Регіони: ворог накрив вогнем Донеччину, зі свідками ракетного удару в Одесі працюють психологи
08:31
ЦРУ російською мовою розповіло, як безпечно вийти на контакт
07:56
Херсонщина: у Скадовську з’явився мобільний зв'язок – мер
07:43
Нема ознак військової допомоги Росії з боку третіх країн – Пентагон
07:42
ЄС може затвердити шостий пакет санкцій проти РФ 10 травня
07:31
"Найнижча форма расизму та брехні": Держдеп на слова Лаврова про Зеленського і євреїв
Усі новини...