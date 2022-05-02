ЄС може звільнити Угорщину і Словаччину від російського нафтового ембарго – ЗМІ

Європейська комісія може зробити виняток та звільнити Угорщину і Словаччину від ембарго на купівлю російської нафти.

Про це агентству Reuters заявили в понеділок два представники ЄС, пише "Європейська правда".

Очікується, що у вівторок Європейська комісія завершить роботу над наступним, шостим пакетом санкцій ЄС проти Росії за її дії в Україні, який включатиме заборону на купівлю російської нафти.

Реклама:

Угорщина, яка дуже залежить від російської нафти, неодноразово заявляла, що не підтримає санкції у сфері енергетики. Словаччина також є однією з країн ЄС, найбільш залежних від російського викопного палива.

За словами одного з чиновників, щоб зберегти єдність блоку з 27 країн, Єврокомісія може запропонувати Словаччині та Угорщині "виключення чи тривалий перехідний період".

За словами офіційних осіб, нафтове ембарго, швидше за все, буде введено поетапно і, швидше за все, набуде чинності лише на початку наступного року.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом ЄС залежить від Росії на 26% імпорту нафти, але залежність варіюється залежно від країни.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, Словаччина та Угорщина, що розташовані на південному маршруті нафтопроводу "Дружба", отримали 96% і 58% імпорту сирої нафти і нафтопродуктів з Росії в минулому році.

Німеччина, найбільший покупець російської нафти в ЄС, останніми днями заявила, що підтримує нафтове ембарго, хоча спочатку опиралась через страх перед економічними втратами.

Як повідомлялося, Європейський Союз має намір запропонувати заборону на російську нафту до кінця року, а до цього поступово вводити обмеження на імпорт.