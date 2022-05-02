Росіяни знищили відому гімназію на Луганщині, яка витримала дві світових війни
Понеділок, 2 травня 2022, 14:19
Після обстрілу російських військ один із найкращих освітніх закладів Луганщини, Лисичанська гімназія, згорів вщент.
Джерело: глава ОДА Сергій Гайдай у Telegram
Деталі: 1 травня внаслідок прицільного обстрілу по гімназії почалася пожежа. За декілька годин вогонь повністю знищив понад сторічну пам’ятку архітектури.
Реклама:
Її збудували наприкінці 19-го століття, гімназія входить до ансамблю Бельгійської архітектурної спадщини Лисичанська.
Входила до топ-100 найкращих шкіл країни. Витримала дві світові війни та бій за місто в 2014-у.
Гайдай нагадує, що гімназія неодноразово потрапляла до рейтингу найкращих навчальних закладів України.
ВІДЕО ДНЯ