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Росіяни знищили відому гімназію на Луганщині, яка витримала дві світових війни

Роман ПетренкоПонеділок, 2 травня 2022, 14:19
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Після обстрілу російських військ один із найкращих освітніх закладів Луганщини, Лисичанська гімназія, згорів вщент.

Джерело: глава ОДА Сергій Гайдай у Telegram

Деталі: 1 травня внаслідок прицільного обстрілу по гімназії почалася пожежа. За декілька годин вогонь повністю знищив понад сторічну пам’ятку архітектури.

Її збудували наприкінці 19-го століття, гімназія входить до ансамблю Бельгійської архітектурної спадщини Лисичанська.

Входила до топ-100 найкращих шкіл країни. Витримала дві світові війни та бій за місто в 2014-у.

Гайдай нагадує, що гімназія неодноразово потрапляла до рейтингу найкращих навчальних закладів України.

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Теми: Луганська областьархітектуравійнаРосія
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