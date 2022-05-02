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По 200 "добровольців" щотижня: у регіонах РФ новий воєнний план – ГУР

Роман ПетренкоПонеділок, 2 травня 2022, 15:08
По 200 добровольців щотижня: у регіонах РФ новий воєнний план – ГУР

За даними Головного управління розвідки, в РФ активізується кампанія з набору "добровольців" на військову службу за контрактом, в якому кожен регіон змусять знаходити по 200 вояк щотижня.

Джерело: ГУР

Деталі: Передбачається, що "добровольці" мають відновити втрати особового складу підрозділів, які брали участь у війні в Україні. Також планується формування кількох нових підрозділів.

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Військове керівництво РФ встановило чіткі "норми набору": для далекосхідного та сибірського федерального це 200 "добровольців" щотижня. При цьому, в Москві набір взагалі не проводиться.

Для мотивування до проходження служби з "добровольцями" проводяться агітаційні заходи. Зокрема, повторюються традиційні російські наративи про "колективний Захід" та "неіснуючу Україну".

Також обіцяється підвищене матеріальне забезпечення та пільги.

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Теми: розвідкаРосіяпропагандавійна
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