Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У РФ вибух на заводі, який виробляє заряди до ППО та "Градів"

Роман ПетренкоПонеділок, 2 травня 2022, 17:17
У РФ вибух на заводі, який виробляє заряди до ППО та Градів
фото эхо перми

1 травня пізно ввечері на території Пермського порохового заводу прогримів сильний вибух, загинуло двоє людей.

Джерело: 59.ru, "Эхо Перми", "Интерфакс"

Деталі: За словами очевидців події, вони почули "різкий шум, від якого затремтіли вікна".

Реклама:

Джерела у керівництві підприємства одразу відповіли ЗМІ, що "проходили планові випробування та приводів для паніки немає".

Журналісти розшукали людину, яка стверджує, що там загинула її родичка. Також вона повідомила про вибух.

Наразі відомо, що загинуло 2 особи, третя у реанімації.

ВІДЕО ДНЯ

Варто зазначити, що кремлівські пропагандисти не повідомили жодної інформації про вибух.

"Ехо Пермі" повідомляє, що фотографії з наслідками вибуху стали з'являтися в соцмережах ще ввечері 1 травня, проте адміністратори груп вилучили все.

Завод досі офіційно також не надав жодної інформації про вибух.

Згідно із сайтом заводу, на ньому виготовляють: заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", комплексів ППО, а також заряди двигунів ракет "повітря-повітря".

 

Теми: Росіявибухвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Росія
Прийшли, погрожували розстріляти: ЗМІ дізнались, що було після похорону Пригожина
До Реєстру збитків України від війни приєдналася Швейцарія
Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза ЄС
Останні новини
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: