Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У РФ вибух на заводі, який виробляє заряди до ППО та "Градів"

Роман ПетренкоПонеділок, 2 травня 2022, 17:17
фото эхо перми

1 травня пізно ввечері на території Пермського порохового заводу прогримів сильний вибух, загинуло двоє людей.

Джерело: 59.ru, "Эхо Перми", "Интерфакс"

Деталі: За словами очевидців події, вони почули "різкий шум, від якого затремтіли вікна".

Джерела у керівництві підприємства одразу відповіли ЗМІ, що "проходили планові випробування та приводів для паніки немає".

Журналісти розшукали людину, яка стверджує, що там загинула її родичка. Також вона повідомила про вибух.

Наразі відомо, що загинуло 2 особи, третя у реанімації.

Варто зазначити, що кремлівські пропагандисти не повідомили жодної інформації про вибух.

ВІДЕО ДНЯ

"Ехо Пермі" повідомляє, що фотографії з наслідками вибуху стали з'являтися в соцмережах ще ввечері 1 травня, проте адміністратори груп вилучили все.

Завод досі офіційно також не надав жодної інформації про вибух.

Згідно із сайтом заводу, на ньому виготовляють: заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", комплексів ППО, а також заряди двигунів ракет "повітря-повітря".

 

Теми: Росіявибухвійна
Головне сьогодні

"Україна переможе": Джонсон у Верховній раді оголосив новий пакет військової допомоги

Маріуполь: ворог штурмує "Азовсталь"

Царьова засудили до 12 років в’язниці, але йому світить і довічне – ЗМІ

Посол України: канцлер Шольц вдає “ображену ковбасу”

ЗСУ знищили вже більше 24 тисяч російських окупантів - Генштаб

Папа Франциск хоче поїхати у Москву до Путіна - до Києва не планує

Усі новини...
Росія
Українці не готові віддати частину території Росії – Зеленський
Зеленський заявив, що Україна не обговорює з Росією зняття санкцій
Мінекономіки Фінляндії схвалило рішення Fennovoima розірвати контракт із "Росатомом"
Останні новини
15:13
В армії РФ кажуть, що війна запланована до вересня – ГУР
15:11
Рада попросила США визнати Росію державою-спонсором тероризму
15:04
відеоРосійські авіабомби вбили двох жінок на "Азовсталі"
15:00
"Україна переможе": Джонсон у Верховній раді оголосив новий пакет військової допомоги
14:55
В Україні прогнозують дефіцит ємностей для зберігання зерна
14:45
відеоІрпінь оживає, скоро можна буде вертатись - мер
14:41
Уряд затвердив план забезпечення країни продовольством в умовах воєнного стану
14:38
ЗНО-2022: час для проходження тесту збільшили на третину
14:33
Главі МВС Британії може загрожувати позов за затримку з візами для українців
14:30
Патріарх Кирил бреше, що Росія "ні на кого не нападала"
Усі новини...