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Подоляк: Кількість загиблих у Маріуполі сягнула десятків тисяч

Ірина БалачукПонеділок, 2 травня 2022, 17:18
Подоляк: Кількість загиблих у Маріуполі сягнула десятків тисяч
Михайло Подоляк. Фото ОПУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що ніхто не приніс стільки болю Донбасу, як Росія, адже лише в Маріуполі окупанти вбили десятки тисяч людей.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "За два місяці від початку повномасштабної війни кількість загиблих лише в Маріуполі сягнула десятків тисяч. Ніхто не приніс стільки болю мешканцям Донбасу, як РФ з 2014 року й особливо сьогодні".

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Деталі: Він нагадав, що за 2019 рік на Донбасі загинуло 27 цивільних, у 2020-му – 8, а в 2021 році – 15.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що у місті росіяни вбили більше місцевого населення, ніж знищили фашисти у Другу світову. За його словами, за два місяці від рук окупантів у Маріуполі загинули понад двадцять тисяч людей.

Теми: МаріупольвійнажертвиОфіс президента
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