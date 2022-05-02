Подоляк: Кількість загиблих у Маріуполі сягнула десятків тисяч
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що ніхто не приніс стільки болю Донбасу, як Росія, адже лише в Маріуполі окупанти вбили десятки тисяч людей.
Джерело: Подоляк у Twitter
Пряма мова Подоляка: "За два місяці від початку повномасштабної війни кількість загиблих лише в Маріуполі сягнула десятків тисяч. Ніхто не приніс стільки болю мешканцям Донбасу, як РФ з 2014 року й особливо сьогодні".
За 2019 рік на Донбасі загинуло 27 цивільних. У 2020-му – 8. У 2021 році – 15. За два місяці від початку повномасштабної війни кількість загиблих лише в Маріуполі сягнула десятків тисяч. Ніхто не приніс стільки болю мешканцям Донбасу, як Рф з 2014 року й особливо сьогодні.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 2, 2022
Деталі: Він нагадав, що за 2019 рік на Донбасі загинуло 27 цивільних, у 2020-му – 8, а в 2021 році – 15.
Передісторія:
- Раніше міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що у місті росіяни вбили більше місцевого населення, ніж знищили фашисти у Другу світову. За його словами, за два місяці від рук окупантів у Маріуполі загинули понад двадцять тисяч людей.