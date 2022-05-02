Кулеба: підтримуємо Молдову, хоча очікували на більшу підтримку на початку війни
Україна продовжить співпрацю з Молдовою і підтримує її територіальну цілісність на тлі ескалації у невизнаному Придністров’ї.
Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу в Києві, пише "Європейська правда".
"З Молдовою треба працювати і підтримувати територіальну цілісність і суверенітет цієї держави. Ми будемо робити це, навіть попри те, що, будемо відверті, ми очікували кращої реакції Молдови на наші запити про підтримку на початку російського вторгнення", - сказав Кулеба.
Міністр наголосив, що Молдові не потрібен ще один фронт в Придністров’ї, так само як Україні і Європі.
"Тому будемо спільно стримувати ескалацію і тримати ситуацію під контролем", - додав він.
Раніше Головне управління розвідки України повідомило, що Придністров’я продовжують готувати до війни з Україною - Росія готує там провокації на травневі свята.
Про загострення ситуації у Придністров'ї дивіться відеопояснення "Європейської правди", або читайте у текстовій версії: Придністровська спецоперація. Що стоїть за терактами у Молдові та як має діяти Україна.