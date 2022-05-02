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Кулеба: підтримуємо Молдову, хоча очікували на більшу підтримку на початку війни

"Європейська правда"Понеділок, 2 травня 2022, 18:06

Україна продовжить співпрацю з Молдовою і підтримує її територіальну цілісність на тлі ескалації у невизнаному Придністров’ї.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу в Києві, пише "Європейська правда".

"З Молдовою треба працювати і підтримувати територіальну цілісність і суверенітет цієї держави. Ми будемо робити це, навіть попри те, що, будемо відверті, ми очікували кращої реакції Молдови на наші запити про підтримку на початку російського вторгнення", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що Молдові не потрібен ще один фронт в Придністров’ї, так само як Україні і Європі.

"Тому будемо спільно стримувати ескалацію і тримати ситуацію під контролем", - додав він.

Раніше Головне управління розвідки України повідомило, що Придністров’я продовжують готувати до війни з Україною - Росія готує там провокації на травневі свята.

Про загострення ситуації у Придністров'ї дивіться відеопояснення "Європейської правди", або читайте у текстовій версії: Придністровська спецоперація. Що стоїть за терактами у Молдові та як має діяти Україна.

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Теми: Кулеба ДмитроМолдова
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