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Росія готується оголосити мобілізацію 9 травня – ГУР

Катерина ТищенкоПонеділок, 2 травня 2022, 19:10
Володимир Путін, фото Getty Images

За даними української розвідки, Росія готується оголосити відкриту мобілізацію 9 травня.

Джерело: начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю НВ

Пряма мова: "Вже зараз Росія перейшла до прихованої мобілізації і найближчим часом готується оголосити про відкриту мобілізацію".

Деталі: На питання, чи планує Росія оголосити мобілізацію на 9 травня, Буданов відповів: "Так, вони готуються".

"Зараз Росрезерв почав звіряти, що насправді є у них в наявності і підраховувати, що вони можуть видати по мобілізаційних нарядах. Це абсолютно необхідний крок перед початком справжньої мобілізації", - пояснив він.

На питання, чи є планом Кремля одержати перемогу на Донбасі до 9 травня, голова ГУР сказав: "Це їхня мета, але не буде цього, не встигають. Жодним чином вони не встигають".

Теми: Росіямобілізаціявійнарозвідка
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