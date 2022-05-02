Росія готується оголосити мобілізацію 9 травня – ГУР

За даними української розвідки, Росія готується оголосити відкриту мобілізацію 9 травня.

Джерело: начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю НВ

Пряма мова: "Вже зараз Росія перейшла до прихованої мобілізації і найближчим часом готується оголосити про відкриту мобілізацію".

Деталі: На питання, чи планує Росія оголосити мобілізацію на 9 травня, Буданов відповів: "Так, вони готуються".

"Зараз Росрезерв почав звіряти, що насправді є у них в наявності і підраховувати, що вони можуть видати по мобілізаційних нарядах. Це абсолютно необхідний крок перед початком справжньої мобілізації", - пояснив він.

На питання, чи є планом Кремля одержати перемогу на Донбасі до 9 травня, голова ГУР сказав: "Це їхня мета, але не буде цього, не встигають. Жодним чином вони не встигають".