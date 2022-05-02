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Начальник ГУР бачить два варіанти закінчення війни: розпад РФ або зміна її керівництва

Катерина ТищенкоПонеділок, 2 травня 2022, 19:29
Кирило Буданов, фото ГУР

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що війна Росії проти України може закінчитися двома шляхами – розпадом РФ на три і більше частин або зміною російського керівництва.

Джерело: Буданов в інтерв’ю НВ

Пряма мова: "Ця війна закінчиться. Є усього два варіанти, як вона може закінчитися".

Перший — розділення Росії на три і більше частини. І другий — відносне збереження територіальної цілісності РФ при зміні керівництва країни.

В останньому випадку новий керівник скаже, що РФ не при чому в усіх цих процесах, це був хворий диктатор, а країна тут ні до чого. У цьому випадку Росія віддасть усі окуповані нею території, — від островів Японії до Кенігсберга, нинішній Калінінград, який належить Німеччині".

Деталі: Буданов також запевнив: "Не хвилюйтесь, Україна переможе".

На питання, чи може закінчитися війна і при цьому президент РФ Володимир Путін залишиться живим, начальник ГУР відповів: "Залишити йому шлях для відступу — це одна зі стратегій, проте це майже нереально. Він військовий злочинець для всього світу. Це його кінець, він сам себе загнав у глухий кут".

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Він також висловив думку, що шанс на застосування Росією тактичної ядерної зброї "був і є завжди", однак це тільки пришвидшить кінець РФ.

Теми: Росіявійнарозвідка
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