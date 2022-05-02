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Віктор Пінчук, перебуваючи у Києві, оголосив Росію винною у геноциді українців

Світлана КізіловаПонеділок, 2 травня 2022, 20:39
Віктор Пінчук, перебуваючи у Києві, оголосив Росію винною у геноциді українців
Віктор Пінчук, фото Victor Pinchuk Foundation

Український олігарх Віктор Пінчук опублікував своє фото з Києва і звинуватив РФ у геноциді на українській території.

Джерело: Victor Pinchuk Foundation у Facebook   

Деталі: На сторінці фундації 2 травня з'явився допис зі свіжим фото Пінчука на вул. Володимирській у столиці.

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Пряма мова: "Сьогодні я прийшов до будинку на вулиці Володимирській 45. До одного з найважливіших для мене місць у Києві. З цього будинку мій дід-єврей на світанку 22 червня 1941 пішов воювати проти Гітлера. З цього будинку моя мама, тоді 5-річна єврейська дівчинка, була евакуйована і тому не була розстріляна фашистами в Бабиному Яру 29-30 вересня 1941 року.

Тоді геноцид проти єврейського народу творили фашисти. Наразі геноцид проти українського народу творять рашисти.

Тому заяву міністра закордонних справ Росії, в якій він порівняв президента України Зеленського з Гітлером, вважаю черговим найяскравішим проявом боягузтва, брехливості та підлості нашого ворога. На щастя, весь цивілізований світ це чудово розуміє!"

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Віктор Пінчук, за інформацією джерел Української правди, від початку повномасштабного наступу Росії перебував у Лондоні.

Знати більше: Військовий мобільний госпіталь у маєтку Віктора Пінчука

Теми: ПінчукгеноцидРосіяКиїв
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