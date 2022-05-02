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Буданов розповів про "божевільні ідеї" росіян: Таврійська губернія і Небесне місто

Катерина ТищенкоПонеділок, 2 травня 2022, 20:54

Росіяни розглядають дві "божевільні ідеї" щодо сході та півдня України – відтворення Таврійської губернії та створення так званого Небесного міста.

Джерело: начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю НВ

Пряма мова: "У хворому розумі російського керівництва є дві ідеї, які вони плекають. Перша — це відтворення Таврійської губернії, яка існувала нетривалий час під час Російської імперії. Це територія Криму, Херсонщини, частково Миколаївщини і навіть трохи Донецької області і Запоріжжя, з адміністративним центром у місті Сімферополь. Це та ідея, яку вони зараз проштовхують.

Друга ідея, яку нечасто можна почути, проте вона має місце – це так зване Небесне місто. Була така концепція. Ще раз кажу – це хворий розум. Це Одеська область, Херсонська область, частина Миколаївської області, місто Дніпро і частина Донецької області.

Ось ці дві божевільні ідеї, які вони всерйоз для себе сприймають і зараз намагаються відтворити".

Деталі: За словами Буданова, президент РФ Володимир Путін ще не вирішив, чи приймати захоплені території Донбасу до складу Росії.

"Зараз вони ще на роздоріжжі. Тобто не вони, а він президент РФ, – там одна людина вирішує. Він не прийняв остаточного рішення, чи намагатися йому прийняти так званий Донбас у склад Росії чи лишати його якоюсь третьою територією", - сказав начальник ГУР.

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Він також ствердно відповів на питання, чи хочуть росіяни влаштувати голод на Херсонщині.

"Авжеж. Вони спробують зробити демографічну кризу, а потім – гуманітарну. Тільки в такому випадку вони зможуть справитися з більшістю населення. Дуже легко маніпулювати настроями населення, коли в людей забрати усе, а потім пропонувати гуманітарну допомогу. Щоб не витрачати мільйони, вони будуть витрачати копійки, даючи крихту хліба", – прогнозує він.

Теми: РосіявійнарозвідкаДонбас
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