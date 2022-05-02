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У центрі Москви в автозак запустили коктейлем Молотова

Світлана КізіловаПонеділок, 2 травня 2022, 21:00
Фото Getty Images

Російські ЗМІ та Телеграм-канали повідомляють про затримання в центрі Москви чоловіка, який, ймовірно, кинув пляшку із запалювальною сумішшю в автозак російських силовиків.

Джерело: mk.ru, 112, Baza

Деталі: Повідомляється, що невідомий кинув коктейль Молотова в автозак, що належить або Росгвардії, або ОМОНу. Спецтранспорт був припаркований неподалік пам'ятника Карла Маркса на площі Революції в Москві.

Після влучення пляшки автозак спалахнув.

За даними росЗМІ, чоловік "намагався втекти, але був затриманий", пожежу загасили.

 

Теми: Росіяпожежа
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