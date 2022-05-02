Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У центрі Москви в автозак запустили коктейлем Молотова

Світлана КізіловаПонеділок, 2 травня 2022, 21:00
У центрі Москви в автозак запустили коктейлем Молотова
Фото Getty Images

Російські ЗМІ та Телеграм-канали повідомляють про затримання в центрі Москви чоловіка, який, ймовірно, кинув пляшку із запалювальною сумішшю в автозак російських силовиків.

Джерело: mk.ru, 112, Baza

Деталі: Повідомляється, що невідомий кинув коктейль Молотова в автозак, що належить або Росгвардії, або ОМОНу. Спецтранспорт був припаркований неподалік пам'ятника Карла Маркса на площі Революції в Москві.

Реклама:

Після влучення пляшки автозак спалахнув.

За даними росЗМІ, чоловік "намагався втекти, але був затриманий", пожежу загасили.

 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіяпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Росія
П'ять українських кейсів для поневолених народів
Атака дронів на Псков: ГУР підтвердило знищення 4 літаків Іл-76, ще 2 пошкоджено
Росія відмовила Бразилії в участі в розслідуванні падіння літака Пригожина
Останні новини
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: