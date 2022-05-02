У центрі Москви в автозак запустили коктейлем Молотова
Понеділок, 2 травня 2022, 21:00
Російські ЗМІ та Телеграм-канали повідомляють про затримання в центрі Москви чоловіка, який, ймовірно, кинув пляшку із запалювальною сумішшю в автозак російських силовиків.
Деталі: Повідомляється, що невідомий кинув коктейль Молотова в автозак, що належить або Росгвардії, або ОМОНу. Спецтранспорт був припаркований неподалік пам'ятника Карла Маркса на площі Революції в Москві.
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Після влучення пляшки автозак спалахнув.
За даними росЗМІ, чоловік "намагався втекти, але був затриманий", пожежу загасили.
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