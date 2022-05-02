США доставили в Україну понад 70 гаубиць і перевчили більше 200 артилеристів

В Україну прибуло понад 70 гаубиць M777, що становить близько 80% від загальної кількості з 90 гармат, які США зобов'язалися надати.

Про це повідомив у понеділок журналістам високопосадовець Міністерства оборони США, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За словами представника Пентагону, понад 200 українських артилеристів наразі пройшли навчання використанню гаубиць M777, зокрема група з 50 українців, які мають завершити навчання сьогодні.

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"Понад 170 українських військових пройшли підготовку більш ніж в одному місці на M777, і ще 50 з лишком людей мають закінчити навчання сьогодні, тому, коли вони випускаються сьогодні – насправді вони, можливо, вже закінчили навчання сьогодні – це буде понад 200 українських артилеристів", - сказав чиновник.

Він додав, що ще понад 50 українців прибудуть на один із полігонів за межами України пізніше цього тижня, щоб розпочати навчання поводження з гаубицями M777.

M777 howitzer — британська польова причіпна гаубиця калібру 155 міліметрів. M777 має цифрову систему управління вогнем аналогічну системам управління вогнем у самохідних артилерійських установках. Максимальна далекобійність звичайними снарядами - 24,7 км. Гаубиця M777 може вести вогонь високоточними снарядами M982 Excalibur з максимальною дальністю до 40 км.

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За словами чиновника, 1 травня група з 20 українських військових розпочала тижневий курс навчання роботі з безпілотними літальними апаратами Phoenix Ghost.

Він також повідомив, що за останні 24 години до європейського регіону прибуло 13 рейсів американської допомоги для забезпечення безпеки України, а протягом наступних 24 годин до регіону прибудуть ще 11 рейсів із США.

За словами чиновника, також було "23 доставки повітрям" з п'яти інших країн