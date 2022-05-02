Німеччина може підтримати негайну заборону ЄС на російську нафту

Німеччина заявила у понеділок, що готова підтримати негайне ембарго Європейського Союзу на російську нафту, що може дозволити Європі запровадити таку заборону протягом кількох днів.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Канцлер Олаф Шольц, який був більш обережнішим, ніж інші західні лідери в підтримці України, зазнає зростаючого тиску, щоб зайняти жорсткішу позицію, у тому числі з боку керівної коаліції.

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"Німеччина не проти заборони нафти щодо Росії. Звичайно, це важкий тягар, але ми були б готові це зробити", - заявив журналістам міністр економіки і віцеканцлер Роберт Габек із "Зелених" перед переговорами зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі.

"З вугіллям та нафтою тепер можна відмовитися від російського імпорту. Не виключено, що ціни на пальне можуть зрости", - заявив міністр фінансів Крістіан Лінднер, який представляє "Вільних демократів",

Німеччина вже скоротила частку російської нафти у своєму імпорті до 12% замість 35% до того, як Росія вторглася в Україну, але раніше заявляла, що їй будуть потрібні місяці для поетапної відмови від російської нафти, щоб зменшити економічний вплив.

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Східні райони Німеччини, зокрема, залежать від палива нафтопереробного заводу, що належить "Роснефті", який обслуговує трубопровід "Дружба" радянських часів.

Росія вимагала від європейських споживачів платити за газ у рублях, що ЄС відкидає. Минулого тижня Москва припинила постачання до Польщі та Болгарії. Міністри ЄС зустрілися у понеділок, щоб обговорити спільну відповідь.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини вже висловилася за нафтові санкції ЄС проти Росії.

Водночас, Угорщина категорично проти і погрожує заблокувати рішення на рівні блоку.

За інформацією ЗМІ, у Брюсселі обговорюють виняток з нафтового ембарго для Угорщини та Словаччини через їхню велику залежність від імпорту з Росії.