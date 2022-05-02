РФ атакувала Одесу ракетами. З'явилося відео наслідків обстрілу

З'явилося відео наслідків того, як Росія 2 травня завдала ракетного удару по Одесі.

Джерело: Одеська міська рада у Telegram, керівник ОВА Максим Марченко, ДСНС

Наслідки ракетного удару РФ по Одесі, загинула одна дитина і ще одну поранено. Відео Одеської міськради pic.twitter.com/SzcWk10Ez2 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 2, 2022

Деталі: Ворог завдав ракетного удару по одному з об'єктів міської інфраструктури, постраждав також релігійний об'єкт.

Внаслідок ракетного удару загинула одна дитина і ще одну дитину поранено, також пошкоджено будівлю церкви. 14-річна дитина загинула, ще одна неповнолітня доставлена до лікарні, їй надається медична допомога.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні уточнив, що росіяни влучили ракетою в одеських гуртожиток.

Пряма мова Зеленського: "В Одесі вбили хлопчика 14 років, поранили дівчинку 17 років, у неї осколкові поранення. Що це взагалі? Для чого? Чим РФ загрожували ці діти і гуртожиток?"