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РФ атакувала Одесу ракетами. З'явилося відео наслідків обстрілу

Світлана КізіловаПонеділок, 2 травня 2022, 23:26
РФ атакувала Одесу ракетами. З'явилося відео наслідків обстрілу
Скрин з відео

З'явилося відео наслідків того, як Росія 2 травня завдала ракетного удару по Одесі.

Джерело: Одеська міська рада у Telegram, керівник ОВА Максим Марченко, ДСНС

Деталі: Ворог завдав ракетного удару по одному з об'єктів міської інфраструктури, постраждав також релігійний об'єкт.

Внаслідок ракетного удару загинула одна дитина і ще одну дитину поранено, також пошкоджено будівлю церкви. 14-річна дитина загинула, ще одна неповнолітня доставлена до лікарні, їй надається медична допомога.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні уточнив, що росіяни влучили ракетою в одеських гуртожиток.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Зеленського: "В Одесі вбили хлопчика 14 років, поранили дівчинку 17 років, у неї осколкові поранення. Що це взагалі? Для чого? Чим РФ загрожували ці діти і гуртожиток?"

Теми: Одесавійнадіти
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