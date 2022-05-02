Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ атакувала Одесу ракетами. З'явилося відео наслідків обстрілу

Світлана КізіловаПонеділок, 2 травня 2022, 23:26
Скрин з відео

З'явилося відео наслідків того, як Росія 2 травня завдала ракетного удару по Одесі.

Джерело: Одеська міська рада у Telegram, керівник ОВА Максим Марченко, ДСНС

Деталі: Ворог завдав ракетного удару по одному з об'єктів міської інфраструктури, постраждав також релігійний об'єкт.

Внаслідок ракетного удару загинула одна дитина і ще одну дитину поранено, також пошкоджено будівлю церкви. 14-річна дитина загинула, ще одна неповнолітня доставлена до лікарні, їй надається медична допомога.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні уточнив, що росіяни влучили ракетою в одеських гуртожиток.

Пряма мова Зеленського: "В Одесі вбили хлопчика 14 років, поранили дівчинку 17 років, у неї осколкові поранення. Що це взагалі? Для чого? Чим РФ загрожували ці діти і гуртожиток?"

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Одесавійнадіти
Головне сьогодні

Припинення вогню буде лише, якщо Путін сам захоче переговори – Зеленський

доповнено від 20.37Росія завдала ракетні удари по Львову

фото, відео, доповненоНа Рівненщині масштабна ДТП: 17 загиблих, трасу Київ-Чоп перекрито

З'явилося відео штурму "Азовсталі" росіянами

У МЗС нагадали Папі Римському, хто відповідальний за війну

відеоВійськові показали нові удари "Байрактарів" по Зміїному

Усі новини...
Одеса
Ракетний удар по Одесі: загинула дитина, ще одну поранено
По Одесі завдали ракетного удару. Загинула дитина
Одеса воєнна. Екскурсія містом, в яке все частіше летять російські ракети
Останні новини
22:56
На Донбасі ЗСУ за день успішно відбили 12 атак армії РФ, бої тривають
22:52
Дніпропетровщина: через обстріл зруйновано залізничну інфраструктуру, є поранений
22:50
Припинення вогню буде лише, якщо Путін сам захоче переговори – Зеленський
22:40
Британія відправить Україні безпілотники, які можуть переміщати обладнання на передову
22:39
РФ може заборонити експорт в країни, які наклали на неї санкції
22:31
"А на Росію колона коли?". Спостереження волонтерки з гуманітарного штабу Бердянська
22:30
Зеленський поділився своїм баченням перемоги над Росією
22:20
доповненоРосіяни обстріляли Кіровоградщину, над Одещиною збито три ракети
22:20
доповнено від 20.37Росія завдала ракетні удари по Львову
22:10
Обличчя народу: українці жартують про вираз морди врятованого кота з Бородянки
Усі новини...